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Chandauli News: नगवां पंप कैनाल नहीं चलने से खेती प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: धानापुर में किसान पानी की कमी से परेशान हैं क्योंकि नगवां पम्प कैनाल में अघोषित बिजली कटौती और यांत्रिक खराबी ने सिंचाई को प्रभावित किया है। वे डीएम और अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से कैनाल बंद है और सरकारी उपेक्षा की चिंताएँ बढ़ गई हैं।

Chandauli News: नगवां पंप कैनाल नहीं चलने से खेती प्रभावित

Chandauli News: धानापुर, हिन्दुस्तान संवाद। कभी बिजली की अघोषित कटौती तो कभी यांत्रिक दोष के चलते नगवां पम्प कैनाल बेपानी है। जुलाई बीत गया लेकिन अच्छी बारिश भी नहीं हुई। ऐसे में जिन किसानों ने किसी तरह धान का बेहन डाल लिया था, वे अब रोपनी न हो पाने से परेशान हैं। किसानों ने डीएम और विभागीय उच्चाधिकारियों से समस्या जल्द दूर करने की मांग की है। लघु डॉल नहर परियोजना के अंतर्गत नगवां पम्प कैनाल से रायपुर, नरौली, महमदपुर, धानापुर, मिश्रपुरा, अमादपुर, मेढवा, पूराचेता दूबे, नवपूरा व तिनमोकरम सहित दर्जनों गांवों की हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। किसानों की समस्या देखते हुए सरकार ने 630 केवीए के दो ट्रांसफार्मरों वाला स्वतंत्र फीडर 35 लाख 78 हजार रुपये की लागत से बनवाया था।

यह 24 अप्रैल 2016 से चालू भी हुआ, लेकिन उद्घाटन के दो साल बाद ही एक ट्रांसफार्मर जल गया, जो अब तक नहीं बदला गया। दूसरा ट्रांसफार्मर भी अघोषित कटौती से बेकार साबित हो रहा है। किसानों का आरोप है कि संकट दूर करने के बजाय सिंचाई और विद्युत विभाग के अधिकारी एक-दूसरे पर दोषारोपण कर जिम्मेदारी से बच रहे हैं। पिछले 15 दिनों से कैनाल बंद पड़ा है। ऑपरेटर और कर्मचारी भी गायब हैं। गंगा में बार्ज के पास खड़ी नाव से मल्लाह मछली मार रहे हैं और बार्ज का सामान भी गायब हो रहा है। इस दौरान रविवार को सपा नेता एवं पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने कैनाल का निरीक्षण कर सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कैनाल को तुरंत निर्धारित क्षमता से चलाने की मांग की।

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