Chandauli News: अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष को पुलिस ने घर पर रोका
Chandauli News: चहनियां में अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष श्रवण कुशवाहा को बलुआ पुलिस ने नजरबंद कर दिया। वे किसानों के मुद्दों के लिए आवाज उठा रहे थे। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। आगामी किसान महापंचायत के लिए तैयारी की जा रही है।
Chandauli News: चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद चहनिया क्षेत्र पपौरा में अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष श्रवण कुशवाहा को बुधवार को बलुआ पुलिस ने उनके आवास पर नजर बंद कर दिया। किसान नेता जिले में प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेस वे से प्रभावित हो रहे किसानों के साथ विरोध कर रहे हैं। किसान नेता श्रवण कुशवाहा ने आरोप लगाया कि उन्हें विंध्य एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसानों की समस्याओं और उनकी मांगों को लगातार उठाने के कारण घर से बाहर निकलने से रोका गया है।उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश पर की गई है। नजर बंद किए जाने के बाद कुशवाहा ने सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है।
सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रही है। सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के बजाय बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। चंदौली के किसान पहले से ही विभिन्न सड़क परियोजनाओं के कारण अपनी उपजाऊ जमीन गंवा चुके हैं। अब विंध्य एक्सप्रेस वे परियोजना के तहत हजारों एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहित की जाएगी। जिससे बड़ी संख्या में किसान भूमिहीन हो जाएंगे और उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किसने की जमीन का उचित मुआवजा दिए बिना अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। कहा कि किसानों की मांगों को लेकर 10 अगस्त को जिला मुख्यालय पर किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से किसान नेताओं को नजर बंद किया जा रहा है। इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसानों के अधिकारों और न्याय पूर्ण मुआवजे के लिए लड़ाई जारी रहेगी।
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