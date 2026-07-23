Chandauli News: पानी निकासी न होने के कारण हाइवे पर जलभराव
Chandauli News: फोटो 06 : नौबतपुर हाइवे पर पानी निकासी न होने के कारण जलभराव। पानी निकासी न होने के कारण हाइवे पर जलभराव पानी निकासी न होने के कारण हाइवे पर जलभराव प
Chandauli News: सैयदराजा,हिन्दुस्तान संवाद । क्षेत्र के नौबतपुर बार्डर से लेकर सैयदराजा तक लाखों रुपये खर्च कर बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम कारगरनहीं दिन रहा है। इसका कारण ड्रेनेज सिस्टम बना दिया गया, लेकिन बारिश के पानी की निकासी का समुचित व्यवस्था नहीं किया गया। जिससे हाइवे एवं सर्विस रोड पर जहां तहां जलभराव की समस्या बनी रहती है। इससे आवागमन करने में काफी दिक्कत आ रही है। आसपास के ग्रामीणों ने पानी निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। नौबतपुर बार्डर से लेकर सैयदराजा के आगे तक सर्विस रोड तथा हाईवे के दोनों तरफ पानी निकासी के लिए ड्रेन बनाया गया है।
बाद में कुछ गहराई वाले स्थानों पर ड्रेनेज सिस्टम (भूमिगत बोरिंग)की गई, जिससे की पानी डैन के नीचे चला जाय, लेकिन यह योजना कारगर नहीं हो सकी, स्थिति यह है की अन्य सीजन में पानी डैन में ही सूख जाता है। जबकि बरसात में स्थिति गंभीर हो गई है, ड्रेनेज सिस्टम फेल होने तथा पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से वर्षा का पानी हाइवे तथा सर्विस रोड पर एकत्र हो जा रहा है। वहीं निचले इलाको में पानी जाने से लोगों की परेशानी बढ़ जा रही हैद्ध इसके साथ ही आवागमन करने वालों की परेशानी बढ़ गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को हो रही है। स्कूल से आवागमन के समय कपड़े खराब होने के साथ दुर्घटना की भी संभावना रहती है।
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