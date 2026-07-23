Chandauli News: ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की परखी गई सुरक्षा व्यवस्था

Chandauli News: चंदौली। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ कार्यालय से नामित एवं सांख्यिकीय अधिकारी तेज प्रकाश गुप्ता की मौजूदगी में ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था परखी गई। इस दौरान नामित अधिकारी ने मशीनों की सुरक्षा के लिए स्थापित सीसीटीवी प्रणाली और उसकी कार्यशीलता एवं रिकार्डिंग व्यवस्था चेक किया। इसके अतिरिक्त ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के सुरक्षित रख-रखाव, वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, अभिलेखों के संधारण, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता, प्रवेश नियंत्रण, डबल लॉक प्रणाली और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित अन्य सुरक्षा मानकों का भी विधिवत निरीक्षण किया गया।