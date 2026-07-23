Chandauli News: ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की परखी गई सुरक्षा व्यवस्था
Chandauli News: सीसीटीवी की कार्यशीलता एवं रिकार्डिंग व्यवस्था किया चेक ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की परखी गई सुरक्षा व्यवस्थाईवीएम और वीवीपैट मशीनों की परखी गई सुरक्षा
Chandauli News: चंदौली। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ कार्यालय से नामित एवं सांख्यिकीय अधिकारी तेज प्रकाश गुप्ता की मौजूदगी में ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था परखी गई। इस दौरान नामित अधिकारी ने मशीनों की सुरक्षा के लिए स्थापित सीसीटीवी प्रणाली और उसकी कार्यशीलता एवं रिकार्डिंग व्यवस्था चेक किया। इसके अतिरिक्त ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के सुरक्षित रख-रखाव, वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, अभिलेखों के संधारण, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता, प्रवेश नियंत्रण, डबल लॉक प्रणाली और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित अन्य सुरक्षा मानकों का भी विधिवत निरीक्षण किया गया।
इस दौरान ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा एवं रख-रखाव व्यवस्था आयोग के गाइडलाइन एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई। आवश्यक अभिलेखों, सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं वेयरहाउस में उपलब्ध अन्य व्यवस्थाएं भी संतोषजनक पायी गई। डीएम ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए वेयरहाउस की सुरक्षा एवं रख-रखाव व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ बनाए रखने का निर्देश दिया। इस मौके पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम राजेश कुमार, परियोजना अधिकारी बीबी सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी समेत राजनैतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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