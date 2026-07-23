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Chandauli News: सर्विस रोड पर निजी बसों की पार्किंग, बेखबर जिम्मेदार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पाथवे पर भी अतिक्रमण, आवागमन में लोगों को हो रही परेशानी पाथवे पर भी अतिक्रमण, आवागमन में लोगों को हो रही परेशानीपाथवे पर भी अतिक्रमण, आवागमन में लोगो

Chandauli News: सर्विस रोड पर निजी बसों की पार्किंग, बेखबर जिम्मेदार

Chandauli News: पड़ाव, हिन्दुस्तान संवाद। पड़ाव चौराहे पर हाइवे सड़क के दोनों तरफ बनी सर्विस रोड पर अतिक्रमणकारियों, मोटर गैरेज संचालकों और पाथवे पर दुकानदारों के कब्जे से राहगीरों और पैदल चलने वालों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। सर्विस रोड पर निजी बसों के पार्क होने से स्थानीय दुकानदारों, बाजार आने वाली महिलाओं, बुजुर्गों और आमजनमानस को पैदल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी चालकों की मनमानी रुक नहीं रही है। चौराहे पर मोटर गैरेज संचालक सर्विस रोड पर मरम्मत के लिए बस, ट्रक, पिकअप और ऑटो को खड़ा करके कब्जा जमाए बैठे है।

जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो जा रही है। लेकिन जिम्मेदार बेखबर है। जबकि पड़ाव चौराहा जिले का प्रवेश द्वार होने के साथ ही यातायात के दृष्टिकोण से काफी भीड़भाड़ और व्यस्त इलाका है। जहां बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, विद्यालय, पुलिस चौकी, कई व्यावसायिक संस्थाएं और कई गांव का प्रमुख बाजार भी हैं। यहां लोगों का दिन भर आना जाना लगा रहता है। यातायात को सुगम बनाने और छोटे वाहन एवं पैदल राहगीरों को चलने के लिए हाइवे सड़क के साथ ही सर्विस सड़क और पाथवे बनाया गया है। ताकि राहगीरों को आने जाने में परेशानी न हो और वह आराम से पैदल निकल सकें। परंतु हाइवे सड़क बनने के बाद सर्विस रोड पर मोटर गैरेज संचालकों के कब्जा, फुटपाथ पर ठेले खुमचे वालो का कब्जा, सर्विस रोड के समीप नाली पर पैदल यात्रियों के लिए बने पाथवे पर दुकानदारों का कब्जा जमा हुआ है। मोटर गैरेज संचालकों की ओर से मरम्मत के लिए सर्विस रोड पर ट्रक,बस, पिकअप वाहन खड़ा कर देने से 20 फ़ीट की सड़क सिकुड़ कर आधा से भी कम हो गयी है। जिससे जनमानस को को मुख्य सड़क हाइवे पर से होकर आने जाने के लिए विवश होना पड़ता है। जिससे राहगीरों में हमेशा दुर्घटना होने का भय बना रहता है।

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