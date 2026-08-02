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Chandauli News: बिजली पोल पर लाइन ठीक कर रहा संविदाकर्मी सुलझा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पीडीडीयू नगर में मुगलसराय क्षेत्र के पटेल नगर में बिजली संविदा कर्मचारी गंभीरता से घायल हो गए। वे बिना शटडाउन लिए पोल पर चढ़कर काम कर रहे थे तभी शॉर्ट सर्किट का शिकार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में ज्यादा गंभीरता नहीं आई, और कर्मी सुरक्षित हैं।

Chandauli News: बिजली पोल पर लाइन ठीक कर रहा संविदाकर्मी सुलझा

Chandauli News: पीडीडीयू नगर। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर आर्य समाज मंदिर रोड कोतवाली के पीछे कार्य के दौरान बिजली संविदा कर्मचारी की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। संविदाकर्मी शनिवार की शाम करीब छह बजे बिना शटडाउन लिए ही पोल पर चढ़कर कार्य करने लगा। इसी दोरान शॉर्ट सर्किट की चपेट में आकर घायल हो गया और झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें तत्काल नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और कर्मचारी की जान बच गई।

जेई सुधीर पटेल ने बताया कि बिना शटडाउन कार्य करने की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। कर्मी का इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर है।

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