Chandauli News: बिजली पोल पर लाइन ठीक कर रहा संविदाकर्मी सुलझा
Chandauli News: पीडीडीयू नगर में मुगलसराय क्षेत्र के पटेल नगर में बिजली संविदा कर्मचारी गंभीरता से घायल हो गए। वे बिना शटडाउन लिए पोल पर चढ़कर काम कर रहे थे तभी शॉर्ट सर्किट का शिकार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में ज्यादा गंभीरता नहीं आई, और कर्मी सुरक्षित हैं।
Chandauli News: पीडीडीयू नगर। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर आर्य समाज मंदिर रोड कोतवाली के पीछे कार्य के दौरान बिजली संविदा कर्मचारी की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। संविदाकर्मी शनिवार की शाम करीब छह बजे बिना शटडाउन लिए ही पोल पर चढ़कर कार्य करने लगा। इसी दोरान शॉर्ट सर्किट की चपेट में आकर घायल हो गया और झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें तत्काल नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और कर्मचारी की जान बच गई।
जेई सुधीर पटेल ने बताया कि बिना शटडाउन कार्य करने की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। कर्मी का इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।