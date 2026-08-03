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Chandauli News: बिजली पोल में करंट उतरने से बकरी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: चिरईगांव गांव में शनिवार की शाम लोहे के बिजली पोल में करंट आने से एक बकरी की मौत हो गई। मुन्नी अंसारी की बकरी पोल के संपर्क में आई और उसे करंट लगा, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई।

Chandauli News: बिजली पोल में करंट उतरने से बकरी की मौत

Chandauli News: धीना, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के चिरईगांव गांव में बीते शनिवार की शाम लोहे के बिजली पोल में करंट उतर जाने से एक बकरी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। गांव निवासी मुन्नी अंसारी की बकरी चरते-चरते लोहे के विद्युत पोल के संपर्क में आ गई थी। पोल में करंट होने के कारण बकरी को तेज झटका लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बकरी को गिरा देख आसपास के लोग दौड़े और शोर मच गया।

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