Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chandauli News: कुएं में गिरे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

Chandauli News: नियामताबाद के अलीनगर थाना क्षेत्र के बरहुली में एक युवक ने शराब के नशे में कुएं में छलांग लगा दी। स्थानीय ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने संयुक्त रूप से उसे सुरक्षित बाहर निकाला और थाने ले जाकर पूछताछ की।

Chandauli News: कुएं में गिरे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला

Chandauli News: नियामताबाद। अलीनगर थाना क्षेत्र के बरहुली स्थित अहीरा बाबा मंदिर के पास मंगलवार की देर रात एक युवक ने शराब के नशे में कुएं में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। युवक के कुएं में कूदने के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन नशे की हालत में युवक बाहर आने को तैयार नहीं हुआ। सूचना पर अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह के निर्देश पर पहुंचे लौंदा चौकी प्रभारी आशुतोष गुप्ता और फायर ब्रिगेड टीम ने संयुक्त रूप से कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने युवक को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया।

इसके बाद पुलिस युवक को थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Chandauli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।