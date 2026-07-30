Chandauli News: धानापुर बीइओ से कार्य में लापरवाही पर मांगा स्पष्टीकरण

Chandauli News: खराब प्रगति मिलने पर बरहनी बीईओ को दी गई कड़ी चेतावनी धानापुर बीइओ के कार्यशैली में लापरवाही पर मांगा स्पष्टीकरणधानापुर बीइओ के कार्यशैली में लापरवाही

Chandauli News: चंदौली। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम चंद्रमोहन गर्ग की अध्यक्षता में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इसमें परिषदीय विद्यालयों की शैक्षणिक एवं भौतिक व्यवस्थाओं के साथ ही संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान डीएम ने परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का नामांकन लक्ष्य से काफी कम रहने पर नाराजगी व्यक्त किया।

नियमित निरीक्षण और सुधार पर ध्यान वहीं धानापुर खंड शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली में लापरवाही सामने आने पर तत्काल स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया। साथ ही बरहनी खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से कार्यों में बरती जा रही लापरवाही और लक्ष्य के सापेक्ष खराब प्रगति पर सख्त रुख अपनाया। कड़ी चेतावनी देते हुए तत्काल डेटा एंट्री का कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। अन्य सभी बीइओ को भी कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया।

ऑपरेशन कायाकल्प का महत्व उन्होंने सभी बीइओ को जल्द से जल्द नामांकन बढ़ाने और कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी। कहा कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और नामांकन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण, बाउंड्री वॉल एवं रसोइघर की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयबद्ध पूर्ण करने का निर्देश दिया।

शिक्षकों की जिम्मेदारियों पर जोर प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के सीखने के स्तर और भाषा व गणित में दक्षता में सुधार करने के लिए चलाए जा रहे 'निपुण भारत मिशन' की प्रगति की समीक्षा कर जिला समन्वयकों एवं एआरपी को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया। विद्यालयों में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं मीनू के अनुसार वितरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने ब्लॉकवार उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी किया। इसमें पाया कि तय समय-सीमा बीत जाने के बाद भी एकेडमिक और हॉस्टल भवनों का निर्माण अधूरा है। कार्यदायी संस्था की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में कई कमियां पाई गईं। इसपर डीएम ने उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड वाराणसी के संबंधित अभियंताओं एवं ठेकेदारों की लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि बालिकाओं की शिक्षा और आवास से जुड़ी योजनाओं में किसी भी स्तर की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

साक्षरता अभियान की शुरुआत निर्माणधीन मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय हंडा के निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने पर कार्यदाई संस्था को तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने जिले में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के असाक्षरों को चिह्नित कर उन्हें साक्षर बनाने के अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया। कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी शिक्षक या अधिकारी अपने दायित्वों में लापरवाही बरतेंगे उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सीडीओ आर जगत साई, बीएसए सचिन कुमार, सभी खंड विकास अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक आदि मौजूद रहे।