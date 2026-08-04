Chandauli News: परियोजना के निर्माण में लापरवाही पर कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी चेतावनी

Chandauli News: चंदौली, संवाददाता । कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम चंद्रमोहन गर्ग की अध्यक्षता में सोमवार को अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान डीएम ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से कराए जा रहे निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त किया। वहीं कर्मनाशा-सैयदराजा ऊपरगामी सेतु निर्माण एवं डीएफसीसी की ओर से ऊपरगामी सेतु निर्माण में संतोष जनक प्रगति नहीं मिलने पर चेतावनी के साथ कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। चेताया कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं।

उन्हें तत्काल पूरा कर संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाए। जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट अलंकार, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, जल जीवन मिशन, त्वरित पूर्वांचल निधि, मैप एमएलए, क्रिटिकल गैप्स योजना और सीएमआईएस पोर्टल के प्रगति की भी समीक्षा किया। कहा कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लायी जाए। विद्यालयों के कायाकल्प के लिए प्रोजेक्ट अलंकार और विधायक निधि के तहत स्वीकृत कार्यों को बिना किसी देरी के गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने क्षय रुजालय भवन का निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने एवं काशीराज संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चकिया के निर्माण कार्य में लेट लतीफी पर कार्यदाई संस्था पर नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कालेज की स्थापना के निर्माण की प्रगति लाने का निर्देश दिया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय धानापुर की प्रगति कम, कार्य में लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य को गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूर्ण करने के लिए संबंधित कार्यदाई संस्था को निर्देश दिया। इस मौके पर सीडीओ आर जगत साई, सीएमओ डा. पारितोष मिश्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।