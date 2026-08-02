Chandauli News: बसंतपुर में बिजली उपकेंद्र की मांग तेज
Chandauli News: बरहनी विकास खंड के अरंगी ग्राम पंचायत में बिजली की समस्याओं को हल करने के लिए ग्रामीणों ने एक नए विद्युत उपकेंद्र की मांग तेज कर दी है। ग्राम प्रधान पूजा सिंह ने अधिकारियों को पत्र लिखकर बसंतपुर में सरकारी भूमि पर उपकेंद्र स्थापित करने की अपील की है। इससे किसान और घरेलू उपयोगकर्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलने की उम्मीद है।
Chandauli News: धीना, हिन्दुस्तान संवाद। बरहनी विकास खंड अंतर्गत अरंगी ग्राम पंचायत में बिजली की समस्या को लेकर उपकेंद्र लगाने के लिए ग्रामीणों की मांग अब तेज हो गई है। ग्राम प्रधान पूजा सिंह ने विद्युत वितरण खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता को पत्र भेजकर बसंतपुर में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र स्थापित कराने की मांग की है। पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत बसंतपुर में सरकारी भूमि उपलब्ध है, जो वर्तमान में खाली पड़ी हुई है। इस पर विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है।
जिससे किसानों को सिंचाई करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली का वोल्टेज कम होने के कारण ट्यूबवेल और अन्य सिंचाई उपकरण ठीक से संचालित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे धान सहित अन्य फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। सैयदराजा विधायक सुशील सिंह के प्रयास से बिजली विभाग की टीम ने बसंतपुर में प्रस्तावित उपकेंद्र के लिए सरकारी भूमि का स्थलीय सर्वेक्षण भी किया है। सर्वे के दौरान अधिकारियों ने भूमि की उपलब्धता और उपकेंद्र निर्माण की संभावनाओं का निरीक्षण किया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बसंतपुर में विद्युत उपकेंद्र स्थापित हो जाता है तो अरंगी सहित आसपास के कई गांवों को बेहतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। इससे लो वोल्टेज की समस्या दूर होगी, किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी और घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
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