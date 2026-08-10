Chandauli News: विश्वकर्मा समाज की बैठक में संगठन मजबूती पर जोर
Chandauli News: चकिया के दिरेहु गांव में मुगलसराय पंचमुखी विश्वकर्मा ट्रस्ट द्वारा समाज के उत्थान और विकास पर बैठक हुई। बैठक में समाज की एकजुटता, संगठन की मजबूती और युवाओं को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। सहयोग और जागरूकता पर जोर दिया गया, ताकि जरूरतमंद परिवारों की मदद की जा सके।
Chandauli News: चकिया,हिन्दुस्तान संवाद। नगर से सटे दिरेहु गांव स्थित एक वाटिका परिसर में रविवार को मुगलसराय पंचमुखी विश्वकर्मा ट्रस्ट एवं विश्वकर्मा उत्थान मंच की ओर से समाज के उत्थान और विकास को लेकर बैठक हुई। इसमें समाज की एकजुटता, संगठन की मजबूती और युवाओं को आगे बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष विकास शर्मा तथा उत्थान मंच के सदस्य शैलेश चंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से की। वक्ताओं ने कहा कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आपसी सहयोग और एकजुटता जरूरी है। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए संगठन को सक्रिय रूप से कार्य करने पर जोर दिया गया।
इसमें समाज के लोगों ने संगठन को और मजबूत बनाने तथा सामाजिक हित के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस दौरान कवि राजेश विश्वकर्मा, डॉ. संदीप विश्वकर्मा, मंटू विश्वकर्मा, केसी शर्मा, विजय विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।
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