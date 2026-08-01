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Chandauli News: नहर की सिल्ट निकालकर सड़क पर छोड़ा, चलना दुश्वार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: नहर की सिल्ट निकालकर सड़क पर छोड़ा, चलना दुश्वार

Chandauli News: चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद। चहनियां विकास क्षेत्र के मोहरगंज से ककरहटी, बैराठ, रामगढ़ होते हुए सढ़ान तक जाने वाली नहर की सफाई के दौरान निकाली गई सिल्ट, मिट्टी को सड़क किनारे छोड़ दिया गया है। राहगीरों और स्कूली बच्चों के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण मिट्टी पूरी नवनिर्मित सड़क पर फैलकर कीचड़ में तब्दील हो गई है, जिससे आए दिन लोग फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। लोकनाथ पीजी कालेज के प्रबंधक धनंजय सिंह ने बताया कि यह क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसी रास्ते से निजी एवं सरकारी 12 से अधिक स्कूल बसों का आवागमन होता है।

यही सड़क अघोराचार्य बाबा कीनाराम धाम का प्रमुख संपर्क मार्ग भी है, जहां जन्मोत्सव और गुरु पूर्णिमा जैसे अवसरों पर हजारों श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। वरिष्ठ अधिवक्ता समित कुमार सिंह ने कहा कि नहर की सफाई के नाम पर निकाली गई मिट्टी और झाड़ियों को सड़क पर ही छोड़ दिया गया है। समाजसेवी अभय कुमार ने कहा कि नहर की सफाई आवश्यक है, लेकिन निकाली गई मिट्टी को सड़क पर छोड़ देना घोर लापरवाही है। क्षेत्र के प्रधान रमाकांत यादव, मन्नू यादव, अवधेश यादव, मोनू पांडेय, अर्पित पांडेय, विनोद पांडेय, द्वारिका यादव, आभा यादव, प्रभुनाथ पांडेय, किशन चौरसिया, दीना दादा, रितेश शर्मा सड़क पर फैली मिट्टी और झाड़ियों को तत्काल हटाए जाने की मांग की है।

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