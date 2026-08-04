Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chandauli News: राज्यस्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चंदौली के खिलाड़ियों का रहा जलवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

Chandauli News: फोटो 09: इंटरमीडिएट कॉलेज मोदीनगर में पदक विजेता ताइक्वांडो खिलाड़ी। राज्यस्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चंदौली के खिलाड़ियों का रहा जलवाराज्यस्तरी

Chandauli News: राज्यस्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चंदौली के खिलाड़ियों का रहा जलवा

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बीते 31 जुलाई से 02 अगस्त तक उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से आयोजित 42वीं सब जूनियर, 10वीं कैडेट, 44वीं जूनियर, 43वीं क्योंरुगु एवं 10वीं पूमसे स्टेट तथा 15वीं फ्रेशर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चंदौली के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने 14 गोल्ड, 9 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज के साथ जिले का नाम रोशन किया। सब जूनियर बालक-बालिका वर्ग स्वर्ण: प्रियांशु कुमार, अम्बेश, लक्ष्य जायसवाल, अयान राज, अभिनव गुप्ता, उज्जवल सिंह, सौरभि राज, तृप्ति कुमारी रजत। अमायरा गुप्ता, श्याम कुमार जायसवाल, अमन सिंह, शौर्य रिद्धि कांस्य। धनश्री, इवान जायसवाल, उत्कर्ष तिवारी कैडेट बालक-बालिका वर्ग स्वर्ण।

ये भी पढ़ें:Moradabad News: ताइक्वांडो में ब्लैक फ्यूचर के बच्चों ने जीते स्वर्ण पदक

अमन कुमार चौरसिया, दीपिका साहनी, बौद्ध आंचल सोनी, श्रेया सिंह, इरम मुमताज, वंशिका जायसवाल रजत। आदित्य मिश्रा, अद्विका शर्मा कांस्य: हर्ष कुमार यादव, आराध्या जूनियर बालक-बालिका वर्ग स्वर्ण। उज्जवल सिंह, वंशिका जायसवाल रजत: श्रेया कुमारी गुप्ता, शिवम चौहान, आदित्य श्रीवास्तव कांस्य। वही इकरा मुमताज सीनियर बालक-बालिका वर्ग स्वर्ण: श्वेता पटेल ताइक्वांडो एसोसिएशन चंदौली के सचिव सतीश कुमार ने बताया कि खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से खुशी का माहौल है। प्रतियोगिता से लौटने पर खिलाड़ियों का इंटरमीडिएट कॉलेज मोदीनगर में स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार, प्रबंधक ओमप्रकाश जायसवाल, डॉ. मृत्युंजय, डॉ. साजू थॉमस, डॉ. विनय कुमार वर्मा, अमित मिश्रा, आजाद हुसैन, नीरज पटेल, कृष्ण देव, अमन कुमार, राहुल कुमार आदि ने शुभाकामना दी।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: ताइक्वांडो में कानपुर ने जीते 48 स्वर्ण पदक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Chandauli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।