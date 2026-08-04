Chandauli News: पानी के अभाव में 25 फीसदी अभी नहीं हो पाई धान की रोपाई

Chandauli News: इस बार जिले में 1.05 लाख हेक्टेयर में होनी है धान की रोपाईइस बार जिले में 1.05 लाख हेक्टेयर में होनी है धान की रोपाईइस बार जिले में 1.05 लाख हेक्टेयर

Chandauli News: चंदौली। धान के कटोरे में अब तक 75 फीसद ही धान की रोपाई हो पायी है। समय से नहरों में पर्याप्त पानी और कम बारिश होने की स्थित में अभी भी करीब 25 फीसद धान की रोपाई पिछड़ी हुई है। हालांकि विभाग की ओर से जिले में शत-प्रतिशत धान रोपाई के लिए लगतार प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग का दावा है कि एक सप्ताह में शत-प्रतिशत धान की रोपाई हो जाएगी। इसके लिए टेल तक के किसानों को पानी मुहैया कराया जा रहा है।

धान के कटोरे का महत्व देश के 112 आकांक्षात्मक जिलों में शामिल चंदौली जिला धान के कटोरे के रूप में विख्यात है। इस धान के कटोरे में गंगा नदी, कर्मनाशा नदी, चंद्रप्रभा बांध, मूसाखाड़ बांध सहित नहरों और माइनरों का जाल बिछा हुआ है। वहीं दो लाख 57 हजार से अधिक किसान हैं। इस वर्ष धान के कटोरे में करीब एक लाख पांच हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की रोपाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए किसान जून महीने में धान की नर्सरी तैयार करने में जुट गए थे। वहीं बारिश और नहरों के चलने के बाद कुछ जगहों पर किसान रोपाई भी शुरू कर दिए थे। लेकिन अधिकांश किसान पानी के अभाव में खेतों में धान की रोपाई नहीं कर पाए।

विभागीय प्रयास और हालात जुलाई माह के दूसरे सप्ताह के बाद बारिश और नहरों से पानी मिलने के बाद धान की रोपाई में तेजी आयी। इसके चलते अब तक करीब 78 हजार हेक्टेयर खेतों में धान की रोपाई हुई। इससे खेतों में हरियाली नजर आ रही है। लेकिन अभी भी 25 फीसद धान की रोपाई पिछड़ी हुई है। कारण कि समय से नहरों को नहीं चलाने और जगह-जगह सफाई के अभाव में माइनरें अवरुद्ध होने से टेल के किसानों को पानी नहीं मिल पाया। टेल के किसान पानी की समस्या को लेकर परेशान रहे। हालांकि जिला प्रशासन के निर्देश पर सिंचाई और कृषि विभाग टेल तक के किसानों को पानी मुहैया कराने में जुटा हुआ है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि एक सप्ताह में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत धान की रोपाई हो जाएगी।

कोट...

कृषि अधिकारी का बयान शासन-प्रशासन के मंशा अनुसार जिले में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत धान की रोपाई कराने के लिए टेल तक के किसानों को पानी मुहैया करायी जा रही है। शीघ्र ही टेल के किसान भी खेतों में भी धान पूरा कर लेंगे। धान की रोपाई में खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। वर्तमान समय में जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है।...विनोद कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी।