Chandauli News: पिकअप-ऑटो की टक्कर टक्कर में युवक की मौत, बालक घायल
Chandauli News: चंदौली। संवाददाता सदर कोतवाली क्षेत्र के जसुरी गांव के पास बुधवार की
Chandauli News: चंदौली। संवाददाता सदर कोतवाली क्षेत्र के जसुरी गांव के पास बुधवार की शाम तेज रफ्तार पिकअप ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो पर सवार युवक और की बालक गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों के सहयोग से दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देख चिकित्सक ने वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। बालक को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।जसुरी निवासी विनोद यादव ऑटो से 8 वर्षीय पुत्र आशीष और आलमपुर निवासी भांजा 20 वर्षीय दीपक यादव के साथ गुरु पूर्णिमा पर चंदौली में नए सरकार की कुटिया के पास लगा मेला दिखा कर वापस जा रहे थे।
ऑटो जसुरी हनुमान मंदिर और नहर के पास पहुंचा। तभी बबुरी की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से ऑटो में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई। ऑटो में सवार दीपक और आशीष गंभीर रूप से घायल हो गए।स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देख चिकित्सक ने वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुड़ गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।