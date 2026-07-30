Chandauli News: पिकअप-ऑटो की टक्कर टक्कर में युवक की मौत, बालक घायल

Chandauli News: चंदौली। संवाददाता सदर कोतवाली क्षेत्र के जसुरी गांव के पास बुधवार की शाम तेज रफ्तार पिकअप ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो पर सवार युवक और की बालक गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों के सहयोग से दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देख चिकित्सक ने वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। बालक को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।जसुरी निवासी विनोद यादव ऑटो से 8 वर्षीय पुत्र आशीष और आलमपुर निवासी भांजा 20 वर्षीय दीपक यादव के साथ गुरु पूर्णिमा पर चंदौली में नए सरकार की कुटिया के पास लगा मेला दिखा कर वापस जा रहे थे।