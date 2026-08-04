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Chandauli News: सुबह से छाए हैं बादल, रुक रूक कर पड़ रही फुहारें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: चंदौली में मंगलवार को बादलों के बीच हल्की फुहारें बारिश हुईं। यह उमस और गर्मी से राहत देने के साथ किसानों के लिए फायदेमंद रही, जिससे धान की रोपाई में तेज़ी आई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और बारिश की संभावना जताई है।

Chandauli News: सुबह से छाए हैं बादल, रुक रूक कर पड़ रही फुहारें

Chandauli News: चंदौली, संवाददाता। जिले में मंगलवार की सुबह से छाए बादलों के बीच पड़ रही रुक-रुक कर फुहारें पड़ रही है। इससे उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं किसानों को भी फायदा हुआ है। जिससे धान की रोपाई में सहूलियत हुई है। बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी आने के बाद किसानों ने धान की रोपाई में तेजी ला दी है। बारिश से उमसभरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। मंगलवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहने और हल्की फुहारें पड़ने से तापमान में भी गिरावट आई और मौसम सुहावना बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में बारिश होने की उम्मीद है

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