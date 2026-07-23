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Chandauli News: कांवर यात्रा के मद्देनजर मिलावटखोरी और ओवररेटिंग पर प्रशासन सख्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: प्रतिष्ठानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य, प्लास्टिक-थर्माकोल पर पूर्ण प्रतिबंधप्रतिष्ठानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य, प्लास्टिक-थर्माकोल पर पूर्ण प्रतिबंधप्रतिष

Chandauli News: कांवर यात्रा के मद्देनजर मिलावटखोरी और ओवररेटिंग पर प्रशासन सख्त

Chandauli News: चंदौली। आगामी कांवर यात्रा को सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की पैनी नजर है। श्रद्धालुओं को गुणवत्ता पूर्ण एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग की ओर से व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी खाद्य सामग्री की दुकानों पर 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' साइनेज चस्पा कराए जा रहे हैं। इन पर प्रदर्शित क्यूआर कोड एवं 'फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप' के माध्यम से श्रद्धालु या आम ग्राहक सामग्री की गुणवत्ता को लेकर अपनी शिकायत अथवा संतुष्टि का फीडबैक सीधे दर्ज करा सकेंगे। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा मार्ग एवं धार्मिक स्थलों के पास स्थित होटल, ढाबों और दुकानों का लगातार निरीक्षण किया।

इस दौरान प्रतिष्ठानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने तथा ओवररेटिंग रोकने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही यात्रा मार्ग पर आयोजित होने वाले भंडारों में बंटने वाले प्रसाद एवं भोजन की गुणवत्ता जांचने के साथ-साथ आयोजकों को जागरूक किया। भंडारों में प्लास्टिक और थर्माकोल से निर्मित दोना-पत्तल के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। विभाग मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की संभावना वाले स्थलों और निर्माण इकाइयों की अभिसूचना भी जुटा रहा है। ताकि त्वरित प्रवर्तन कार्रवाई की जा सके। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए विभागीय टोल फ्री नंबर 1800 180 5533 जारी किया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य ने सभी कारोबारियों को हिदायत दी है कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। मिलावट या अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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