Chandauli News: निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर अफसरों और कार्यदायी संस्था को लगाई फटकार

Chandauli News: चंदौली। संवाददाता कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को डीएम चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों के प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान चालू वित्तीय वर्ष में प्रांतीय खंड को आवंटित कई महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण कार्य तय सीमा से काफी पीछे चलने और निर्धारित समयावधि एवं बजट के बावजूद प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को जमकर फटकार लगाई। चेताया कि निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए समय से पूरा किया जाए। अन्यथा कार्रवाई तय की जाएगी।डीएम ने सीएम डैशबोर्ड, आकांक्षात्मक ब्लॉक एवं जिले की स्थिति, विभिन्न विभागों की वन पेजर रिपोर्ट, अनुशासनात्मक मामलों, आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण, जीरो पॉवर्टी अभियान, गोल्डन कार्ड वितरण और फैमिली आईडी अभियान आदि की प्रगति की समीक्षा किया।

सीएम डैशबोर्ड में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर खफा हुए। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में 'बी' और 'सी' ग्रेड आने की आशंका से घिरे विभागाध्यक्षों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि समय पर पोर्टल पर डाटा फीड न करना सीधे तौर पर जवाबदेही से भागना है। डाटा फीडिंग में ढिलाई बरतने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि यह लापरवाही कतई क्षम्य नहीं होगी। जिन विभागों का प्रदर्शन खराब पाया गया या जिनके ग्रेड गिरने की संभावना है। उनके विभागाध्यक्षों को कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति बेहद कम पाए जाने पर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड पर नाराजगी व्यक्त किया। चेताया कि निर्माण कार्यों की गति में तत्काल सुधार लाया जाए। अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईजीआरएस पोर्टल पर आ रही शिकायतों के त्वरित और गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर दिया। कहा कि जनसुनवाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आकांक्षात्मक ब्लॉक एवं जिले के मानकों में सुधार लाने एवं जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पात्र परिवारों को चिन्हित कर उन्हें शासकीय योजनाओं से लाभांवित किए जाने का निर्देश दिया। गोल्डन कार्ड एवं फैमिली आईडी बनाने के अभियान में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर सीडीओ आर जगत साई, प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, डीसी मनरेगा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उप कृषि निदेशक, अधिशासी अभियंता चंद्रप्रभा, पीडब्लूड़ी एवं प्रांतीय खंड, जिला उद्यान अधिकारी, सोशल सेक्टर के अधिकारी मौजूद रहे।