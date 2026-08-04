Chandauli News: रविदास की जयंती पर निकली कलश यात्रा का किया स्वागत
Chandauli News: पीडीडीयू नगर में संत रविदास जयंती के मौके पर भाजपाईयों ने कलश यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा चंदौली जिले के सभी विधानसभाओं में निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान संत रविदास जी के जीवन दर्शन पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह ने इस यात्रा की जानकारी दी।
Chandauli News: पीडीडीयू नगर। पीडीडीयू नगर में सोममवार को वाराणसी से पहुंची संत रविदास की जयंती के अवसर पर कलश यात्रा को भाजपाईयों ने स्वागत किया। भाजपा जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह ने बताया कलश यात्रा चंदौली जिले की सभी विधानसभाओं के प्रत्येक मंडल में निकाली जाएगी। जिले के समस्त मंडलों में यात्रा का भ्रमण कराया जाएगा। यात्रा के दौरान सभी प्रमुख धार्मिक, सामाजिक और सार्वजनिक स्थानों पर कलश का सम्मान होगा और संत रविदास जी के जीवन दर्शन पर आधारित सत्संग व भजन-कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला मंत्री किरन शर्मा ने कहा कि संत रविदास जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन सनातन धर्म की सेवा और आम जनमानस के उत्थान के लिए समर्पित किया।
इसमें कुंदन सिंह,भीम मोदी, सरदार रंजीत सिंह, संतोष खरवार,अशोक सोनकर तिलक,राहुल सोनकर,जय किशन, सपना,सुरेंद्र चौहान, देविका विशी, रंजन शाह, अनिल गुप्ता, विशाल तिवारी, पंकज शर्मा आदि रहे।
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