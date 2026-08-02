Chandauli News: पशु पालक की तीन भैंस चोरी
Chandauli News: नियामताबाद के कुचमन गांव में एक पशुपालक की तीन भैंस चोरी हो गई। चोर रात में आए और भैंसों को रेलवे लाइन के किनारे से ले गए। सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध व्यक्ति चोरों के रूप में नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और चोरों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है।
Chandauli News: नियामताबाद, हिन्दुस्तान संवाद। अलीनगर थाना क्षेत्र के कुचमन गांव में बीते शनिवार की देर रात चोर एक पशुपालक की तीन भैंस चोरी कर ले गए। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। पीड़ित पशुपालक राजदेव यादव के अनुसार उसकी तीनों भैंसें रोज की तरह रेलवे लाइन के किनारे स्थित उनके दरवाजे पर बंधी हुई थीं। देर रात अज्ञात चोर मौके पर पहुंचे और तीनों भैंसों को खोलकर अपने साथ ले गए। सुबह जब परिवार के लोग जागे तो भैंसें गायब देख उनके होश उड़ गए।
पीड़ित के अनुसार चोरी हुई तीनों भैंसों की अनुमानित कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जुट गए। जिन्होंने मवेशियों की तलाश शुरू की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में दो संदिग्ध व्यक्ति भैंसों को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके आधार पर पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है। घटना की जानकारी मिलने पर अलीनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्षेत्र में लगातार हो रही पशु चोरी की घटनाओं से पशुपालकों में चिंता और नाराजगी का माहौल है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।