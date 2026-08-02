Chandauli News: पशु पालक की तीन भैंस चोरी

Chandauli News: नियामताबाद, हिन्दुस्तान संवाद। अलीनगर थाना क्षेत्र के कुचमन गांव में बीते शनिवार की देर रात चोर एक पशुपालक की तीन भैंस चोरी कर ले गए। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। पीड़ित पशुपालक राजदेव यादव के अनुसार उसकी तीनों भैंसें रोज की तरह रेलवे लाइन के किनारे स्थित उनके दरवाजे पर बंधी हुई थीं। देर रात अज्ञात चोर मौके पर पहुंचे और तीनों भैंसों को खोलकर अपने साथ ले गए। सुबह जब परिवार के लोग जागे तो भैंसें गायब देख उनके होश उड़ गए।

पीड़ित के अनुसार चोरी हुई तीनों भैंसों की अनुमानित कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जुट गए। जिन्होंने मवेशियों की तलाश शुरू की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में दो संदिग्ध व्यक्ति भैंसों को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके आधार पर पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है। घटना की जानकारी मिलने पर अलीनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्षेत्र में लगातार हो रही पशु चोरी की घटनाओं से पशुपालकों में चिंता और नाराजगी का माहौल है।