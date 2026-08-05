Chandauli News: वेतन न मिलने से क्षुब्ध परिचारक ने किया आत्महत्या का प्रयास, शिक्षकों की सूझबूझ से बची जान
Chandauli News: सैयदराजा के नेशनल इंटर कॉलेज में एक परिचारक ने तीन महीने से वेतन न मिलने के कारण आत्महत्या का प्रयास किया। शिक्षकों ने समय पर उसे रोक लिया। घटना से विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर जानकारी ली। परिचारक आर्थिक तंगी से जूझ रहा था।
Chandauli News: सैयदराजा, हिंदुस्तान संवाद। जिले के सैयदराजा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब विद्यालय के एक परिचारक ने तीन माह से वेतन न मिलने से क्षुब्ध होकर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि परिचारक ने विद्यालय परिसर में अपने ऊपर तेल छिड़क लिया। घटना के समय मौजूद शिक्षकों ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए उसे रोक लिया और किसी तरह सुरक्षित बचा लिया। शिक्षकों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारियों ने डीआईओएस को मामले की जानकारी दी।परिचारक
का आरोप है कि उसे पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था।सैयदराजा थानाध्यक्ष अशोक मिश्रा ने बताया कि मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। वेतन बाकी होने से नाराज था। कर्मचारी सुरक्षित है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।