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Chandauli News: वेतन न मिलने से क्षुब्ध परिचारक ने किया आत्महत्या का प्रयास, शिक्षकों की सूझबूझ से बची जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: सैयदराजा के नेशनल इंटर कॉलेज में एक परिचारक ने तीन महीने से वेतन न मिलने के कारण आत्महत्या का प्रयास किया। शिक्षकों ने समय पर उसे रोक लिया। घटना से विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर जानकारी ली। परिचारक आर्थिक तंगी से जूझ रहा था।

Chandauli News: वेतन न मिलने से क्षुब्ध परिचारक ने किया आत्महत्या का प्रयास, शिक्षकों की सूझबूझ से बची जान

Chandauli News: सैयदराजा, हिंदुस्तान संवाद। जिले के सैयदराजा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब विद्यालय के एक परिचारक ने तीन माह से वेतन न मिलने से क्षुब्ध होकर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि परिचारक ने विद्यालय परिसर में अपने ऊपर तेल छिड़क लिया। घटना के समय मौजूद शिक्षकों ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए उसे रोक लिया और किसी तरह सुरक्षित बचा लिया। शिक्षकों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारियों ने डीआईओएस को मामले की जानकारी दी।परिचारक

का आरोप है कि उसे पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था।सैयदराजा थानाध्यक्ष अशोक मिश्रा ने बताया कि मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। वेतन बाकी होने से नाराज था। कर्मचारी सुरक्षित है।

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