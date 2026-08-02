Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chandauli News: बच्चों को बाल अधिकार और सुरक्षा के बारे में दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
Follow us on Google News
share

Chandauli News: इलिया क्षेत्र के लेहरा खास ग्राम के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बाल अधिकार, लैंगिक समानता और बाल सुरक्षा पर जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों और समान समाज के निर्माण के प्रति जागरूक करना था। करुणेश पाण्डेय ने बच्चों को आत्मविश्वास के साथ शिक्षा पूरी करने की अपील की।

Chandauli News: बच्चों को बाल अधिकार और सुरक्षा के बारे में दी जानकारी

Chandauli News: इलिया, हिन्दुस्तान संवाद। इलिया क्षेत्र के लेहरा खास ग्राम स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को बाल अधिकार, लैंगिक समानता, बाल सुरक्षा एवं सम्मान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा सुरक्षित एवं समान समाज के निर्माण के प्रति जागरूक करना था। जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन थिंकर्स इवोल्यूशंस फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में किया गया। इस मौके पर संस्था के संस्थापक करुणेश पाण्डेय ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज की प्रगति में बाधक है।

उन्होंने सभी बच्चों से आत्मविश्वास के साथ अपनी शिक्षा पूरी करने, किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या भेदभाव का विरोध करने तथा अपनी समस्याओं को अभिभावकों और शिक्षकों के साथ साझा करने की अपील की। विद्यार्थियों ने बाल अधिकार, लैंगिक समानता और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका संस्था के प्रतिनिधियों ने सरल भाषा में उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस मौके पर शिक्षिका अंबालिका सिंह, शिक्षक श्याम कुमार प्रेमी सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chandauli News Chandauli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।