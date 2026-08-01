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Chandauli News: माध्यमिक विद्यालयों के क्रीड़ा सचिव बनें अरुण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पीडीडीयू नगर के नगर पालिका इंटर कालेज के शिक्षक अरुण कुमार को जिला क्रीड़ा सचिव बनाया गया है। उनकी योग्यता और अनुभव को देखते हुए, उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का मौका मिला है। विद्यालय के प्रधानाचार्य और अन्य सदस्यों ने उनकी नियुक्ति पर खुशी जताई है।

Chandauli News: माध्यमिक विद्यालयों के क्रीड़ा सचिव बनें अरुण

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। नगर पालिका इंटर कालेज के शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के शिक्षक अरुण कुमार को जिला क्रीड़ा सचिव बनाया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार की सहमति और क्रीड़ा समिति के समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से उन्हें माध्यमिक विद्यालयों के क्रीड़ा सचिव चुना है। अरुण कुमार शारीरिक शिक्षा, एनआईएस कोच के साथ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रहे हैं। उनकी देखरेख में राज्य स्तर पर 300 से अधिक और राष्ट्रीय स्तर पर 35 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर चुके हैं। इनकी योग्यता को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राज्य विद्यालयीय क्रीड़ा संस्थान अयोध्या में एथलेटिक्स का सिलेक्टर उत्तर प्रदेश का बनाया गया एवं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को संम्पन्न कराने के लिए फील्ड ऑफिसर भी कई प्रदेशों में बनाया जा चुका है।

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उनके सचिव बनाए जाने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य जीव कुमार सिंह, महेंद्र कुमार, अजीत कुमार सिंह, चंद्रेश्वर सिंह, सिंह, राकेश कुमार सिंह, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, डॉ दिनेश कुमार विजयंत प्रसाद, मोतीलाल,प्रिया सिंह, फिरोज खान ने खुशी जताई है।

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