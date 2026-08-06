Chandauli News: कर्मचारी ने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का किया प्रयास

Chandauli News: सैयदराजा(चंदौली), हिन्दुस्तान संवाद । वेतन रोके जाने से नाराज नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने बुधवार की सुबह अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। प्रार्थना सभा के दौरान हुई घटना के बाद हड़कंप मच गया। वहां मौके पर मौजूद शिक्षकों ने उसे तत्काल पकड़ लिया और उसके जेब से माचिस निकालकर फेंक दिया। जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। वाराणसी जिले के सेवापुरी विकास खंड के बखरिया गांव निवासी संतोष मिश्रा नेशलन इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत हैं। कर्मचारी का आरोप है कि उसे दो महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है।

इससे उसके सामने आर्थिक तंगी आ गई है। इससे परेशान होकर वह बुधवार की सुबह एक गैलन में पांच लीटर पेट्रोल और माचिस लेकर सुबह सात बजे स्कूल पहुंचा। वहां सुबह 7:20 से 7:50 के बीच प्रार्थना सभा के बाद प्रधानाचार्य के मोटिवेशन भाषण के दौरान अपने ऊपर तेल उड़ेल कर माचिस जलाकर आग लगाने का प्रयास किया। तभी मौके पर मौजूद अध्यापकों ने तत्काल पकड़ लिया। घटना की जानकारी होते ही डीआईओएस धर्मेंद्र कुमार और सैयदराजा पुलिस पहुंच गई। डीआईओएस ने बताया कि कॉलेज में चार गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन का मामला कोर्ट में चल रहा है। न्यायालय के अंतरिम आदेश पर 14 साल से वेतन कर्मचारी ले रहे हैं। कर्मचारी ने तब से अब तक आदेश का कोई नया अपडेट कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया है। फिलहाल रोके गए वेतन को जारी कर दिया गया है। इसके बाद आगे न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्यवाही की जाएगी।