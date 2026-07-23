Chandauli News: प्रधानाध्यापक पर छात्रों की पिटाई का आरोप

Chandauli News: इलिया, हिन्दुस्तान संवाद l शहाबगंज विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय पालपुर में गुरुवार को प्रधानाध्यापक पर छात्रों की पिटाई का आरोप लगने के बाद विद्यालय परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में पहुंचे अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अभिभावकों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। गुरुवार को कई बच्चों ने घर पहुंचकर मारपीट की जानकारी दी तो अभिभावक विद्यालय पहुंचे और विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का असर अब शैक्षणिक माहौल पर पड़ने लगा है।

उन्होंने मांग की कि आपसी विवाद से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए और विद्यालय में सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण सुनिश्चित किया जाए।वहीं प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी छात्र के साथ मारपीट नहीं की है। उनका आरोप है कि सहायक अध्यापक व्यक्तिगत एवं विभागीय कारणों से उनसे नाराज हैं। जिससे वह उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से छात्रों के माध्यम से झूठे आरोप लगवाए जा रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। छात्रों, अभिभावकों और विद्यालय के शिक्षकों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर विभागीय नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।