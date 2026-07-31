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Chandauli News: कृषि वैज्ञानिकों ने नाटी मंसूरी की उन्नत किस्म देख ली जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: फोटो 20: इमलियां गांव के सिवान में धान के नाटी मंसूरी फसल की जानकारी लेते कृषि वैज्ञानिक। कृषि वैज्ञानिकों ने नाटी मंसूरी की उन्नत किस्म देख ली जानका

Chandauli News: कृषि वैज्ञानिकों ने नाटी मंसूरी की उन्नत किस्म देख ली जानकारी

Chandauli News: धीना, हिन्दुस्तान संवाद। कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने गुरुवार को इमिलिया गांव पहुंचकर नाटी मंसूरी की उन्नत किस्म के धान की रोपाई वाले खेतों का निरीक्षण किया। इस दौरान वैज्ञानिकों ने फसल की बढ़वार, पौधों की स्थिति और खेतों में अपनाई जा रही कृषि तकनीकों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों से बीज चयन, रोपाई की विधि, पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग, सिंचाई प्रबंधन तथा रोग एवं कीट नियंत्रण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही किसानों को वैज्ञानिक विधि से खेती करने, प्रमाणित बीजों का उपयोग करने और समय-समय पर खेतों की निगरानी करने की सलाह दी।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. अशोक कुमार सिंह ने कहा कि उन्नत तकनीक और गुणवत्तापूर्ण बीजों के प्रयोग से धान की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने किसानों को मौसम के अनुरूप फसल प्रबंधन अपनाने तथा कृषि विभाग द्वारा जारी सलाह का पालन करने के लिए प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान किसानों ने भी खेती से जुड़ी अपनी समस्याएं और अनुभव साझा किए, जिनका वैज्ञानिकों ने मौके पर समाधान बताया। कृषि विशेषज्ञों ने नाटी मंसूरी किस्म की बेहतर उत्पादन क्षमता की सराहना करते हुए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. आरके मलिक, डॉ. मृदुल चक्रवर्ती, विवेक कुमार, ईशानी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी इमिलिया के निदेशक अजय सिंह, अरविंद सिंह, सतीश सिंह, पप्पू सिंह आदि उपस्थित रहे।

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