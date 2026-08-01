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Chandauli News: यूपी-बिहार के सीएम को अपशब्द कहने वाला आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: धीना, हिन्दुस्तान संवाद। कंदवा थाना क्षेत्र के अरंगी का एक युवक यूपी एवं बिहार के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था।

Chandauli News: यूपी-बिहार के सीएम को अपशब्द कहने वाला आरोपी गिरफ्तार

Chandauli News: धीना, हिन्दुस्तान संवाद। कंदवा थाना क्षेत्र के अरंगी का एक युवक यूपी एवं बिहार के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था। इसका वीडियो शुक्रवार को वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर अगली कार्रवाई में जुटी है। हालांकि हिन्दुस्तान अखबार वायरल वीडियो को पुष्ट नहीं कर रहा है। क्षेत्र के अरंगी गांव निवासी नियाजुदीन पुत्र जाकीर अली,ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यूपी एवं बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र गाली-गलौच और धमकी भरा पोस्ट कर दिया था। इसकी जानकारी होने पर शुक्रवार को पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया।

पुलिस ने आनन फानन में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्जकर लिया। वही एएसी अनंत शेखर के निर्देश पर थानाध्यक्ष विनोद कुमार अंचल ने आरोपी युवक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अभद्र भाषा, अफवाह या धमकी भरी पोस्ट न करें।

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