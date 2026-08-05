Chandauli News: संत रविदास के 650वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली कलश वंदन यात्रा
Chandauli News: फोटो-19-धानापुर के खरखोलिया में संत रविदास के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से निकाली गई कलश वंदन यात्रासंत रविदास के 650वें जन्मोत्सव के उपलक
Chandauli News: धानापुर, हिन्दुस्तान संवाद। संत शिरोमणि गुरु रविदास के 650वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर निकाली जा रही कलश वंदन यात्रा का मंगलवार शाम को खरखोलिया में चहनियां पूर्वी मंडल द्वारा धानापुर पश्चिमी मंडल को बैंड-बाजे के साथ सुपुर्द किया गया। इसके बाद धानापुर पश्चिमी मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कलश वंदन यात्रा के साथ सीतापोखरी, छरबलियां और जगदीशपुर की बस्तियों में पहुंचकर उनके संदेशों को पहुंचाया। इस दौरान लोगों को संत गुरु रविदास जी के आदर्शों एवं आगामी जन्मोत्सव कार्यक्रम से जोड़ने का आह्वान किया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। यात्रा का रात्रि विश्राम जगदीशपुर में होगा।
बुधवार प्रातः आरती एवं पूजन के बाद कलश वंदन यात्रा धानापुर के लिए प्रस्थान करेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता राणा प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष रमेश द्विवेदी, महामंत्री रमेश यादव, महामंत्री विनय राज पांडेय, सुनील पांडेय, अखिलेश यादव, रोशन पांडेय, रमेश मौर्य, जमुना राम, अजय बघेल, प्रदीप राजभर, राजा राम, मंशा देवी, अमित सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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