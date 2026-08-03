Chandauli News: पुलिस ने अपहृत शिवम को मां को सौंपा

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर गांव से बीते शनिवार शाम अपहृत हुए 5 वर्षीय बालक शिवम को पुलिस ने सकुशल बरामद कर मॉ को सौंप दिया। वही रविवार को अपहरण के आरोप में पकड़े गए पिता सोमवीर को कड़ी हिदायत देकर छोड़ दिया गया। क्षेत्र के रतनपुर निवासी रजनी पटेल पुत्री मेवालाल पटेल की शादी 10 वर्ष पहले हरियाणा के भिवानी जिले के तोताम निवासी सोमवीर से हुई थी। दंपति की एक बेटी आरजू 8 वर्ष और बेटा शिवम 5 वर्ष है। पति-पत्नी के आपसी विवाद के चलते रजनी दो माह से शिवम के साथ मायके में रह रही थी।

बीते शनिवार को सोमवीर रतनपुर पहुंचा और शिवम को मां रजनी के पास से जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गया। सूचना पर मुगलसराय पुलिस ने आसपास के जिलों को अलर्ट किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी की तलाश शुरू की। इस दौरान भदोही जिले के ऊंज थाने की पुलिस ने वाराणसी-प्रयागराज हाईवे पर भीटी बॉर्डर पर वाहन रोककर शिवम को बरामद कर लिया था। मौके पर पहुंची मुगलसराय कोतवाली पुलिस शिवम और पिता सोमवीर को थाने लेकर पहुंची। पूछताछ के बाद शिवम को मां रजनी के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि सोमवीर को कड़ी हिदायत देकर छोड़ दिया गया। कोतवाली प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पारिवारिक विवाद होने के कारण पिता को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। वही बच्चे को मॉ के हवाले कर दिया गया।