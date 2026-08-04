Chandauli News: धानापुर ब्लॉक में एक दूजे के हुए 47 जोड़े, लिए सात फेरे

Chandauli News: धानापुर ब्लॉक में एक दूजे के हुए 47 जोड़े, लिए सात फेरे
Chandauli News: खुशनुमा माहौल में नव दम्पत्तियों को उपहार एवं प्रमाण पत्र देकर की गई विदाई खुशनुमा माहौल में नव दम्पत्तियों को उपहार एवं प्रमाण पत्र देकर की गई विदाईख
Chandauli News: धानापुर, हिन्दुस्तान संवाद। धानापुर ब्लॉक परिसर में सोमवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 47 जोड़ों की शादी कराई गई। इस अवसर पर नवविवाहित जोड़ों ने एक-दूसरे के साथ जीवन भर साथ रहने की कसमें खाईं और अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए। जनप्रतिनिधियों ने वरवधू को आशीर्वाद दिया और प्रमाण पत्र दिए गए। इस योजना के लिए ब्लॉक क्षेत्र से कुल 51 लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से एक ने इनकार कर दिया, और एक अपात्र पाया गया। जिससे 49 जोड़ों का चयन हुआ। कार्यक्रम में 47 जोड़े उपस्थित हुए और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ।
मुख्य अतिथि सैयदराजा विधायक सुशील सिंह की पत्नी किरन सिंह और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह व उनकी पत्नी मीरा सिंह ने नव दम्पत्तियों को आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किया। इस मौके पर क्षेत्र के कई अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। एडीओ समाज कल्याण सौरभ सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष होनी जरूरी है। प्रत्येक विवाह पर दुल्हन के बैंक खाते में 64,000 रुपये सीधे भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त, 21,000 रुपये का सामान और 15,000 रुपये खानपान व अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए गए। इस दौरान राजेश सिंह, विमल दादा, दयाल शरण श्रीवास्तव, हरिबंश सिंह, अजय प्रताप सिंह किट्टू, अभय सिंह, शैलेंद्र सिंह, कमलाकांत मिश्रा, सुजीत कुमार उपस्थित रहे।
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