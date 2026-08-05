Chandauli News: शहाबगंज में 34 जोड़ों की कराई गई शादी
Chandauli News: शहाबगंज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें 34 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। 33 जोड़ों का विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों से और एक मुस्लिम जोड़े का निकाह इस्लामी परंपरा के अनुसार हुआ। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए लाभकारी है।
Chandauli News: शहाबगंज, हिन्दुस्तान संवाद। शहाबगंज ब्लाक परिसर में मंगलवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। धूमधाम से आयोजित शादी में कुल 34 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। जिनमें 33जोड़ों का विवाह हिन्दू रीति-रिवाजों एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सम्पन्न कराया गया। जबकि एक मुस्लिम जोड़े का निकाह इस्लामी परंपरा के अनुसार पढ़ाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस योजना के माध्यम से सरकार सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के साथ-साथ जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल भी प्रदान कर रही है।
उन्होंने सभी नवदंपतियों के सुखद एवं समृद्ध वैवाहिक जीवन की कामना की। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रबली सिंह ने कहा कि इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बेटियों को लाभ मिल रहा है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख गीता देवी, भाजपा मंडल अध्यक्ष रिंकू विश्वकर्मा, राकेश सिंह, राम सूचित दूबे, अजय प्रताप सिंह, एडीओ पंचायत अरविन्द सिंह, एडीओ समाज कल्याण पंकज टाइगर, ग्राम पंचायत सचिव चंद्रबली सिंह, रामप्रकाश, राजेन्द्र भारती, राहुल गौतम, सत्यार्थ सिंह, अजय, ग्राम प्रधान शीला गुप्ता, मुन्ना भास्कर, नित्यानंद खरवार, सजाऊदीन सहित ब्लॉक के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। समारोह में आए सभी अतिथियों का स्वागत खंड विकास अधिकारी दिनेश सिंह ने किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।