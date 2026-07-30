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Chandauli News: जिले के चार ब्लाकों में 119 जोड़ों कराई जा रही शादी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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Chandauli News: पीडीडीयू नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत चार विकास खंडों में 119 जोड़ों की शादी का आयोजन किया गया। नौगढ़ में 5, चकिया में 30, चहनियां में 45 और सकलडीहा में 44 जोड़ों की शादी कराई गई। शादी की रस्में अधिकारियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुईं।

जिले के चार ब्लाकों में 119 जोड़ों कराई जा रही शादी
जिले के चार ब्लाकों में 119 जोड़ों कराई जा रही शादी

Chandauli News: पीडीडीयू नगर, हिटी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले के चार विकास खंडों में 119 जोड़ों की शादी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नौगढ़ के 5 जोड़ों की शादी करायी जाएगी। वहीं चकिया ब्लाक में 30 जोड़ों की शादी कराई जाएगी। इसके अलावा चहनियां विकास खंड के मां खंडवारी देवी महिला महाविद्यालय में परिसर में कुल 45 और सकलडीहा में 44 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे। शादी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अधिकारियों की मौजूदगी में शादी की रस्में पूरी कराई जा रही है।

इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

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