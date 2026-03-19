चंदौली में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का स्लैब ढहा, दो मजदूर घायल, जेई सस्पेंड, सेतु निगम पर केस

चंदौली के कटसिला रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे 40 करोड़ के ओवरब्रिज का स्लैब गिरने से दो मजदूर घायल हो गए। लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने सेतु निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और जेई को निलंबित कर दिया है।

Chandauli News: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की पोल खोलती एक बड़ी घटना सामने आई है। पीडीडीयू-गया रेलखंड पर बनौली खुर्द गांव के पास कटसिला रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज का एक बड़ा हिस्सा (स्लैब) बुधवार देर रात अचानक ढह गया। इस हादसे में दो मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन ने इस लापरवाही को बेहद गंभीरता से लेते हुए सेतु निगम के खिलाफ कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है।

कैसे हुआ हादसा? जानकारी के अनुसार, सेतु निगम द्वारा लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से इस ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। बुधवार रात करीब 10 बजे स्लैब की ढलाई का काम पूरा हुआ था। ढलाई के बाद अधिकांश मजदूर वहां से चले गए थे, लेकिन रोहतास के धनंजय और लखीमपुर खीरी का एक अन्य मजदूर निगरानी के लिए मौके पर मौजूद थे। रात करीब 11 बजे अचानक नवनिर्मित स्लैब नीचे गिर गया। मलबे की चपेट में आने से बचने के लिए भागते समय दोनों मजदूर घायल हो गए।

प्रशासनिक हंटर: जेई निलंबित, अधिकारियों पर गिरी गाज हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी (DM) चंद्रमोहन गर्ग और उपजिलाधिकारी (SDM) ने भारी पुलिस बल के साथ मौके का निरीक्षण किया। डीएम के निर्देश पर त्वरित ऐक्शन लेते हुए सेतु निगम के जूनियर इंजीनियर (जेई) गौतम कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रोजेक्ट मैनेजर मनोज कुमार और सहायक अभियंता अविनाश कुमार आर्या के खिलाफ भी कठोर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। कार्यदायी संस्था सेतु निगम के खिलाफ सदर कोतवाली में आपराधिक लापरवाही का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

जांच में सामने आई तकनीकी खामी हादसे के बाद बचाव कार्य के लिए तत्काल जेसीबी मशीनें लगाई गईं। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि स्लैब को सहारा देने के लिए नीचे लगाए गए लोहे के सपोर्ट एंगल्स (Support Angles) के नीचे पानी भर गया था। पानी की वजह से जमीन धंस गई और एंगल्स का संतुलन बिगड़ गया, जिससे पूरा स्लैब ढह गया। जिलाधिकारी ने मामले की तकनीकी जांच के लिए पीडब्ल्यूडी (PWD) के चीफ इंजीनियर को नियुक्त किया है।