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दिल्ली से बिहार लौट रहे युवक के लिए 'काल' बना उड़ता पत्थर, चलती ट्रेन में मौत से हड़कंप

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, सकलडीहा (चंदौली), हिन्दुस्तान संवाद
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दिल्ली से कामाख्या जा रही ब्रह्मपुत्र मेल में सकलडीहा स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हो गया। गेट पर खड़े 19 वर्षीय युवक अंकित के सिर में अचानक पत्थर लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि पत्थर पटरी से छिटका या किसी ने फेंका था।

दिल्ली से बिहार लौट रहे युवक के लिए 'काल' बना उड़ता पत्थर, चलती ट्रेन में मौत से हड़कंप

पीडीडीयू (मुगसराय) -पटना रेलखंड पर गुरुवार को एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने रेल यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से चलकर कामाख्या की ओर जा रही 15657 डाउन ब्रह्मपुत्र मेल में सफर कर रहे एक 19 वर्षीय युवक की पत्थर लगने से मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सकलडीहा स्टेशन के समीप तब हुई जब युवक ट्रेन के दरवाजे के पास पायदान पर खड़ा था।

घर वापसी की खुशी मातम में बदली

मृतक की पहचान बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर (सदर बाजार) निवासी अंकित कुमार (19 वर्ष) के रूप में हुई है। अंकित अपने साथी बजरंगी बिंद के साथ दिल्ली की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में मजदूरी करता था। दोनों दोस्त घर लौटने के लिए बुधवार रात पुरानी दिल्ली स्टेशन से जनरल कोच में सवार हुए थे। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे जब ट्रेन पीडीडीयू जंक्शन से आगे बढ़ी, तो अंकित ताजी हवा के लिए कोच के पायदान पर जाकर खड़ा हो गया। उसे क्या पता था कि यह उसका आखिरी सफर साबित होगा।

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कैसे हुआ हादसा?

प्रत्यक्षदर्शियों और अंकित के साथी के अनुसार, सुबह करीब पौने 11 बजे जब ट्रेन सकलडीहा स्टेशन से पहले गुजर रही थी, तभी अप लाइन (विपरीत दिशा) से एक दूसरी ट्रेन गुजरी। इसी दौरान अचानक एक बड़ा पत्थर गोली की रफ्तार से आया और सीधे अंकित के सिर में जा लगा। पत्थर लगते ही अंकित लहूलुहान होकर अचेत हो गया। साथी बजरंगी ने आनन-फानन में उसे पकड़ा और सकलडीहा स्टेशन पर चेन पुलिंग कर ट्रेन रुकवाई।

अस्पताल पहुंचने से पहले थमीं सांसें

स्टेशन मास्टर राकेश कुमार ने तत्काल एंबुलेंस बुलाकर घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) सकलडीहा भिजवाया। हालांकि, चोट इतनी गंभीर थी कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही अंकित ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अंकित के साथी बजरंगी बिंद का कहना है कि यह पत्थर या तो पटरी से छिटककर लगा है या फिर किसी अराजक तत्व ने जानबूझकर ट्रेन पर फेंका था।

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जांच में जुटी जीआरपी

घटना की सूचना मिलते ही पीडीडीयू जीआरपी के उपनिरीक्षक अश्विनी कुमार मौके पर पहुँचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पत्थर गिरने की वजह क्या थी। युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है, जिसके बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है। रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों से अपील की है कि वे सफर के दौरान गेट या पायदान पर खड़े न हों।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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