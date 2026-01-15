Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsChandan Tiwari of UP Ghazipur gets first Acharya Hazari Prasad Dwivedi Research Prize
उत्तर प्रदेश के चंदन तिवारी को मिला पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान

उत्तर प्रदेश के चंदन तिवारी को मिला पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान

संक्षेप:

हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट ने यूपी में गाजीपुर के रहने वाले डॉ. चंदन तिवारी को पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान देने की घोषणा की है। मार्च के पहले हफ्ते में दिल्ली में सम्मान समारोह का आयोजन होगा।

Jan 15, 2026 09:56 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के डॉक्टर चंदन तिवारी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट ने प्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान देने की घोषणा की है। ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी ने बताया कि प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता वाले छह सदस्यीय निर्णायक मंडल ने चंदन के शोध प्रबंध 'आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भाषा चिंतन' को सम्मान के लिए चयनित किया है। दिल्ली में मार्च के पहले पखवाड़े में एक सम्मान समारोह में तिवारी को यह सम्मान दिया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अपर्णा द्विवेदी ने नाम की घोषणा करते हुए बताया कि चंदन ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से वर्ष 2022 में 'आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा चिंतन' विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। चंदन वर्तमान में राजस्थान के सलूंबर जिले के राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर (गेस्ट फैकेल्टी) के रूप में कार्यरत हैं। जूरी में विश्वनाथ त्रिपाठी के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय (साउथ कैंपस) के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. अनिल राय, जामिया विश्वविद्यालय के प्रो. नीरज कुमार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वेद प्रकाश, राजकमल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अशोक महेश्वरी और ट्रस्ट की अध्यक्ष अपर्णा द्विवेदी भी शामिल थीं।

मार्च महीने में होने वाले सम्मान समारोह में चंदन तिवारी को प्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान के तहत एक पदक, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। राजकमल प्रकाशन चयनित शोध प्रबंध को एक किताब के रूप में छापेगा, जिसका विमोचन भी सम्मान समारोह में किया जाएगा।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Ghazipur News Ghazipur Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |