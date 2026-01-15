उत्तर प्रदेश के चंदन तिवारी को मिला पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान

संक्षेप: हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट ने यूपी में गाजीपुर के रहने वाले डॉ. चंदन तिवारी को पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान देने की घोषणा की है। मार्च के पहले हफ्ते में दिल्ली में सम्मान समारोह का आयोजन होगा।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के डॉक्टर चंदन तिवारी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मेमोरियल ट्रस्ट ने प्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान देने की घोषणा की है। ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी ने बताया कि प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता वाले छह सदस्यीय निर्णायक मंडल ने चंदन के शोध प्रबंध 'आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भाषा चिंतन' को सम्मान के लिए चयनित किया है। दिल्ली में मार्च के पहले पखवाड़े में एक सम्मान समारोह में तिवारी को यह सम्मान दिया जाएगा।

अपर्णा द्विवेदी ने नाम की घोषणा करते हुए बताया कि चंदन ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से वर्ष 2022 में 'आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा चिंतन' विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। चंदन वर्तमान में राजस्थान के सलूंबर जिले के राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर (गेस्ट फैकेल्टी) के रूप में कार्यरत हैं। जूरी में विश्वनाथ त्रिपाठी के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय (साउथ कैंपस) के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. अनिल राय, जामिया विश्वविद्यालय के प्रो. नीरज कुमार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वेद प्रकाश, राजकमल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अशोक महेश्वरी और ट्रस्ट की अध्यक्ष अपर्णा द्विवेदी भी शामिल थीं।