UP Rain: यूपी में अगले दो दिन बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

यूपी के कई जिलों में रुक-रुककर बारिश हो रही है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन बारिश की संभावना है। इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर समेत कई जिलों में चमक-गरज बौछारें पड़ेंगी।  

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 26 Aug 2025 10:43 AM
यूपी के कई जिलों में रुक-रुककर बारिश हो रही है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो आज और अगले 2 दिन बारिश की संभावना है। हालांकि उमसभरी गर्मी भी रहेगी। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के अधिकांश हिस्सों में 27 और 28 अगस्त को बारिश होगी। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग की मानें तो बुधवार और गुरुवार को गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं, 26 अगस्त यानि आज कई जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 25 डिग्री के आसपास रहेगी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस,आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर, सौनभद्र, गोंडा,संतकबीरनगर, गोरखपुर, अंबेडकरनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया समेत आसपास के जिलों में बारिश की संभावना है।

बारिश के कारण करंट लगने से ऑटो चालक की मौत

उधर, जौनपुर में सोमवार को भारी बारिश के कारण पानी से लबालब भरे नाले में बहे एक पुरुष और एक महिला को बचाने की कोशिश में 25 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक की करंट लगने से मौत हो गई।

क्षेत्राधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि यह घटना शाम को मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के एक बस अड्डे के पास हुई। संदेह है कि पुरुष और महिला पानी के तेज बहाव में बहने से पहले करंट की चपटे में आए थे। पुरुष और महिला के शव अब तक बरामद नहीं हुए हैं और पुलिस व नगर निगम की टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं।

उधर, जिलाधिकारी दिनेश चंद्र और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा मामले की गहन जांच के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि घटना के कारणों का पता लगाने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है।

