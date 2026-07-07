मैं बाहर था तो इंतजार क्यों नहीं किया, चंपत राय की SIT को लिखी चिट्ठी वायरल; बैंक पर फोड़ा ठीकरा

Champat Rai 's Letter : राम मंदिन दान चोरी का प्रकरण सामने आने के बाद मंगलवार को पहली बार चंपत राय की प्रतिक्रिया सामने आई। चंपत राय ने दो चिट्ठियां लिखीं। एक चिट्ठी ‘एक्स’ पर उनके अधिकारिक हैंडल से पोस्ट की गई जबकि दूसरी चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल हो गई।

Champat Rai 's Letter : चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निवर्तमान महासचिव चंपत राय ने पहली बार दो पत्रों के जरिए अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश की। राम भक्तों के नाम लिखा उनका पहला पत्र उनके अधिकृत हैंडल पर डाला गया जबकि एसआईटी को लिखा गया उनका दूसरा पत्र मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पत्र में लिखा है कि गणना संबंधी लिखित दस्तावेज में मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। 2020 से जितने भी अनुबंध हुए, सब पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मैं बाहर था तो इंतजार क्यों नहीं किया गया। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल पत्र की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल पत्र में लिखा गया है कि गणना प्रक्रिया के संबंध में एसआईटी में एक कागज है। यह 6 फरवरी 2025 को गणना प्रक्रिया के लिए निर्धारित दिशा निर्देश (एसओपी) है। इस पर न्यासी डॉ. अनिल मिश्र एवं स्टेट बैंक आफ इंडिया अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्र के हस्ताक्षर हैं। इसमें लिखा है कि इस पत्र से मैं कदापि सहमत नहीं हूं। मैं इसे अस्वीकार करता हूं। यद्यपि इसमें लिखा है कि इसकी प्रतिलिपि महासचिव राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भेजी गई। मुझे तो इस पत्र की जानकारी 13 जून 2026 को अपने एकाउंट ऑफिस से हुई।

गणना संबंधी दस्तावेज पर मेरे हस्ताक्षर नहीं गणना संबंधी सभी लिखित दस्तावेज एकाउंट ऑफिस ने मुझे उपलब्ध कराये। इस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि अगस्त 2020 से जून 2026 तक जितने भी अनुबंध हुए उन सभी पर केवल मेरे और संबंधित दूसरे पक्ष के प्रमुख अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। पत्र में सवाल उठाया गया है कि इस दिशा निर्देश संबंधी पत्र पर मेरे हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए। यदि मैं अयोध्या में नहीं था तो प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी।

कुर्सी-मेज पर गणना व्यवस्था चोरी में सहायक बैंक के साथ 9 फरवरी 2024 को एक एमओयू लिखा गया। उसके प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर हैं। एमओयू के अनुसार सुरक्षा के सभी उपाय किए गए जैसे गणना कक्ष में सीसीटीवी कैमरे तथा लोहे की सलाखों वाला दरवाजा लगाया गया। कुर्सी पर बैठकर मेज पर रखकर गणना का परामर्श बैंक का है, जो चोरी में सहायक बना। दुर्घटना सामने आने पर मेज तत्काल हटाई गईं। जमीन पर बैठकर गणना होने लगी।

बैंक ने दिशा निर्देश का पालन नहीं कराया देश के सभी बैंकों में चेस्ट रूम के कुछ नियम अवश्य होंगे। स्टेट बैंक के नियम तो कठोर होंगे। अंदर जाते समय और गणना कक्ष से बाहर आते समय विशेष तलाशी, बिना जेब के कपड़े आदि का पालन बैंक ने नहीं कराया और दिशा निर्देश पत्र में लिखा होने के बावजूद नहीं हुआ।

बैंक ने ही जेब वाले कपड़े उपलब्ध कराए बैंक ने सबसे पहले जो कपड़े दिए उसमें जेब थी, बैंक के वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे कि चेस्ट रूम के नियमों के पालन में ढिलाई कैसे हो गई। मेरा विचार है बैंकों में चलने वाले नियमों की पूर्ण अनदेखी की गई। शायद बैंक के उच्च अधिकारियों को भी इस दिशा निर्देश पत्र की कोई जानकारी नहीं होगी अन्यथा किसी स्तर पर तो भूल पकड़ में आती। यह दिशा निर्देश पत्र जल्दबाजी में लिखा गया और लिखी गई बातों का भी तनिक भी पालन बैंक ने नहीं कराया।