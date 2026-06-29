चंपत राय के बचाव में आए भाई, बोले- राम मंदिर के लिए बलिदान कर दिया जीवन और करियर
राम मंदिर चढृावा चोरी विवाद को लेकर आरोपों से घिरने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय का उनके भाई सुनील बंसल ने बचाव किया है। सुनील बंसल ने कहा कि उनके भाई ने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपने घरेलू जीवन और करियर दोनों का बलिदान दे दिया।
अयोध्या में श्री राम मंदिर के चंदे की चोरी की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों पर हमले तेज होते जा रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके चंपत राय विपक्ष के साथ-साथ, पूर्व में राम मंदिर आंदोलन या मंदिर निर्माण से जुड़े रहे लोगों के भी निशाने पर हैं। ऐसे में चंपत राय के भाई सुनील बंसल ने सोमवार को राम मंदिर में दान के कथित गबन के मामले में कहा कि उनके भाई ने राम मंदिर आंदोलन और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने घरेलू जीवन और करियर दोनों का बलिदान दे दिया।
बिजनौर जिले के नगीना के रहने वाले और चंपत राय के भाई सुनील बंसल ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि उनके भाई ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), राम मंदिर आंदोलन और राष्ट्रीय सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। राम मंदिर में दान की बड़ी रकम के कथित गबन के बाद चंपत राय की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। सुनील बंसल ने बताया कि चंपत राय ने 1972 में धामपुर के आरएसएम डिग्री कॉलेज में भौतिकी के व्याख्याता के रूप में शामिल होने से पहले 1970-71 के दौरान रोहतक में एक शिक्षक के रूप में काम किया था।
सुनील बंसल ने कहा कि आपातकाल के दौरान जब चंपत राय पढ़ा रहे थे तब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कॉलेज आई थी हालांकि उन्होंने बाद में स्थानीय थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। बंसल ने कहा कि चंपत राय ने 1980-81 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने भाई के खिलाफ आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि चंपत राय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राम मंदिर आंदोलन और देश की सेवा के लिए 'सब कुछ' त्याग दिया।
चंपत राय से पूछताछ, कृष्ण मोहन के बयान दर्ज
उधर, चढ़ावा चोरी मामले में आठों आरोपियों पर केस दर्ज होने के बाद सोमवार को चंपत राय से पुलिस ने कुछ जानकारियां मांगी हैं और वादी कृष्ण मोहन का बयान दर्ज किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी पूछताछ होगी। इसके बाद कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी से जो कागजी सुबूत पुलिस को मिलेगा, वह जांच में अहम कड़ी साबित होगा।
मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस एसआईटी रिपोर्ट को आधार मानकर एक-एक कदम आगे बढ़ा रही है। हालांकि एसआईटी अधिकारियों की जो जांच रिपोर्ट विवेचक को दी गई है, उसमें ज्यादातर लोगों के बयान दर्ज हैं, इसलिए पुलिस अधिकारी उन्हीं के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि विवेचक ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से जानकारी साझा करने के लिए कहा तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से दान पात्र की संख्या से लेकर कमरे के अंदर ले जाने फिर वहां से गिनती पूरी होने के बाद बैंक तक पहुंचाने की व्यवस्था को विस्तृत रूप से बताया। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने कई अन्य जानकारी के न होने की बात कही है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि ज्यादातर बाहरी मामलों में उनका हस्तक्षेप रहता था। आंतरिक मामलों में उन्होंने ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों का नाम बताया है। इसके बाद पुलिस ने चढ़ावा मामले में केस दर्ज कराने वाले वादी और ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन से भी पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया है।
सूत्र बताते हैं कि एक-दो दिन के भीतर ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि राम जन्मभूमि परिसर के आंतरिक मामलों में इनका हस्तक्षेप एसआईटी के अधिकारियों को जांच के दौरान अधिक मिला है। सूत्र यह भी बताते हैं कि जेल गए ज्यादातर आरोपियों को कर्मचारी बनाने में एक सदस्य की महती भूमिका सामने आई है। इसलिए उनसे पूछताछ कई दिनों तक हो सकती है। अंत में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी से जानकारियां सुबूत के तौर पर पुलिस इकट्ठा करेगी क्योंकि आय -व्यय की जानकारी के कागजात कोषाध्यक्ष के पास ही मौजूद हैं। उनके आने के बाद ही पुलिस को विस्तृत जानकारी मिल सकती है। माना जा रहा है कागजातों की पूरी छानबीन करने के बाद ही पुलिस कोई ठोस नतीजे तक पहुंचेगी।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें