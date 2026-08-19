राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय की होगी वापसी? क्यों होने लगी चर्चा, दो सितंबर को फैसले की उम्मीद
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी की क्लीन चिट मिलने के बाद चंपत राय की ट्रस्टी के रूप में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि दो सितंबर को होने वाली बैठक में चंपत राय की वापसी का फैसला हो सकता है।
अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के बाद इस्तीफा दे चुके चंपत राय की दोबारा ट्रस्ट में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। एक दिन पहले ही चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी थी। शासन से यह रिपोर्ट ट्रस्ट को मिली और उस पर परीक्षण भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट में पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई है। रिपोर्ट के बाद ही ट्रस्ट में दोनों की वापसी की चर्चा तेज हो चुकी है। ट्रस्ट में अब भी तीन पद खाली हैं। ऐसे में चंपत राय के दोबारा ट्रस्टी चुन लेने के आसार नजर आ रहे हैं। दो सितंबर को ट्रस्ट की बैठक भी प्रस्तावित है।
बताया जाता है कि ट्रस्ट में इस बात की चर्चा हो रही है कि चढ़ावा चोरी में चंपत राय की कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी और जांच के दौरान उन्हें इस अपराध से जोड़ने वाला कोई सबूत भी नहीं मिला है। चंपत राय के बेहद करीबी टिन्नू यादव भले गिरफ्तार हुआ है लेकिन राय की इसमें कोई भूमिका एसआईटी को भी नहीं मिली है।
अयोध्या के संत और चंपत राय के करीबी मानते हैं कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ सब ग्रह दशाओं का खेल था, लेकिन ईश्वरीय न्याय हो गया है। पिछले कुछ दिनों से चंपत राय एक बार फिर एक्टिव भी दिखाई दिए। संतों से मुलाकात कर रहे हैं। चोरी के आरोपों में घिरने के बाद भले ही उन्होंने इस्तीफा दिया था लेकिन यह भी कहा था कि कलंक लेकर अयोध्या से वापस नहीं जाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद अपना पक्ष सार्वजनिक करने का भी ऐलान किया था। हालांकि संगठन के शीर्ष नेताओं के मान-मनौव्वल पर उन्होंने फिलहाल मौन धारण किया हुआ है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना ध्यान अनुष्ठान में लगाया हुआ है।
अंतरिम महासचिव का कार्यकाल बढ़ेगा
ट्रस्ट में 15 सदस्यीय कार्यकारिणी में तीन ट्रस्टियों के पद रिक्त हैं। इन पदों को लेकर संघ और विहिप के बीच सहमति बनी थी कि संघ या विहिप के किसी व्यक्ति की जगह विहिप पदाधिकारी शामिल होगा। इस लिहाज विहिप के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में चंपत की वापसी से संगठन भी सहमत है। हालांकि संघ का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि डा. अनिल मिश्र का भविष्य क्या होगा? तीन में दो पद चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे और तीसरा अयोध्या नरेश विमलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र के दिवंगत होने के बाद से रिक्त चला आ रहा है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।