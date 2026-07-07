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चंपत राय का इस्तीफा महज लीपापोती, भंग हो राम मंदिर ट्रस्ट; संजय सिंह का हमला

Pawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर अयोध्या राम मंदिर निर्माण से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि चंपत राय का इस्तीफा महज लीपापोती है। ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए।

चंपत राय का इस्तीफा महज लीपापोती, भंग हो राम मंदिर ट्रस्ट; संजय सिंह का हमला

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से अयोध्या राम मंदिर निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोमवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर चंदा चोरी का सीधा आरोप लगाते हुए 13 नए दस्तावेजी सबूत सार्वजनिक करने का दावा किया।

संजय सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार इस महाभ्रष्ट ट्रस्ट को तुरंत भंग क्यों नहीं कर रही और चंदा चोरी के मुख्य आरोपी चंपत राय को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उन्होंने ऐलान किया कि इन पुख्ता सबूतों के साथ वे आज ही एसआईटी (विशेष जांच दल) को पत्र लिखकर समय मांग रहे हैं ताकि इस महाघोटाले की परतें खोली जा सकें और सारे साक्ष्य सौंपे जा सकें।

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चंपत राय का इस्तीफा सिर्फ लीपापोती

आप सांसद ने भाजपा की नीयत पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि चंपत राय के इस्तीफे की खबरें महज एक लीपापोती हैं। सिर्फ महासचिव पद छोड़ना काफी नहीं है क्योंकि वे आजीवन ट्रस्टी बने रहेंगे। इस भ्रष्ट ट्रस्ट को तुरंत भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि खुद ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और कोषाध्यक्ष ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें बिना बताए पैसों का भारी हेरफेर किया गया है। सांसद संजय सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एक-एक कर उन सभी नई जमीनों के दस्तावेज (गाटा संख्या) रखे, जिन्हें बाजार मूल्य से कई गुना अधिक दाम पर ट्रस्ट के पैसे से खरीदा गया है।

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जमीन की खरीद पर भी संजय सिंह ने उठाए सवाल

संजय सिंह ने एक अन्य पोस्ट में अयध्या के जमीन खरीद पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘आख़िर प्रभु श्री राम के मंदिर से 6 किलोमीटर दूर चंपत राय बंसल ने आलोक बंसल मनीष बंसल और तानवी बंसल से 86 करोड़ रुपये की जमीन क्यों खरीदी? इसी के पास की जमीन योगी सरकार ने किसानो से 4 लाख रुपये बिस्वा ली, जबकि चंपत राय बंसल ने 47 लाख रुपये बिस्वा खरीदी।’

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वीएचपी ने विपक्षी नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग

इससे पहले विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने विवेचक को पत्र लिखकर जांच का दायरा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर मंदिर निर्माण में हजारों करोड़ रुपये के कथित घोटाले और चोरी के आरोप लगाने वाले केजरीवाल, संजय सिंह समेत प्रमुख विपक्षी नेताओं के बयान दर्ज किए जाने तथा उनसे अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध कराने की भी मांग की है।

पत्र में कहा गया है कि विभिन्न विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया, टेलीविजन और अन्य सार्वजनिक मंचों पर मंदिर के चढ़ावे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में निष्पक्ष एवं व्यापक जांच के लिए उनके बयान दर्ज किया जाना आवश्यक है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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