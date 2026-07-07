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‘यद्यपि यह परम गोपनीय थी’, चंपत राय ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने पर उठाया सवाल

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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चंपत राय की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ‘एक्स’ पर पोस्ट की गई एक चिट्ठी में उन्होंने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि छह जुलाई की बैठक में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया जो अब सार्वजनिक हो चुकी है। यद्यपि यह परम गोपनीय थी।

‘यद्यपि यह परम गोपनीय थी’, चंपत राय ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने पर उठाया सवाल

Champat Rai News : अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आने के बाद आरोपों से घिरे श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का रिएक्शन मंगलवार को पहली बार सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर उनके अधिकारिक हैंडल से मंगलवार को पोस्ट एक हस्तलिखित चिट्ठी में चंपत राय ने अन्य बातों के साथ एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट की बातें सामने आने पर सवाल भी उठाया है। उन्होंने लिखा- ‘पिछले 7 जून 2026 से, श्री रामजन्मभूमि मंदिर परिसर के दानपात्र की गणना के समय की गई चोरी के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, व्यक्तिगत मेरे ऊपर कई लोगों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं, मैंने मौन धारण कर लिया है, मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को सम्पन्न बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, यह रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। हालांकि, यह 'परम गोपनीय' थी।

इस चिट्ठी में चंपत राय ने यह भी लिखा कि उनका जीवन खुली किताब है और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद वह अपने ऊपर लगे हर आरोप का जवाब देंगे। सब सामने आ जाएगा। यह चिट्ठी ‘चंपत राय की चिट्ठी रामभक्तों के नाम’ शीर्षक से लिखी गई है। चिट्ठी से साफ है कि छह जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने को उन्होंने नोट किया है। यह बात सही है कि पिछले दिनों जब एसआईटी ने लखनऊ में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को सौंपी थी तो इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। तब इसे गोपनीय बताया गया था। तबसे रिपोर्ट के बारे में अटकलें ही लगाई जा रही थीं लेकिन छह जुलाई को ट्रस्ट की बैठक के बाद इस रिपोर्ट की बातें सार्वजनिक हो गई हैं।

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चिट्ठी में चंपत राय ने और क्या लिखा

इस चिट्ठी में चंपत राय ने आगे लिखा है- ‘आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि SIT की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद, फैलाए जा रहे सभी बिन्दुओं पर अपना उत्तर क्रमानुसार दूंगा, सभी सत्य सामने आ जाएगा। मैं संगठन द्वारा अक्टूबर 1991 से अयोध्या में भेजा गया। मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष है। जहां-जहां मैं रहा, खुली पुस्तक के समान है। सभी को आदर पूर्वक नमन।"

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ट्रस्ट ने 6 जुलाई को मंजूर किया था इस्तीफा

कई दिनों से चढ़ावा प्रकरण में आरोपों से घिरे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्र का इस्तीफा सोमवार को मंजूर कर लिया गया था। विवादों की जद में आए विशिष्ट आमंत्रित सदस्य गोपाल राव नागर को भी ट्रस्ट से हटा दिया गया। तीर्थ क्षेत्र के सदस्य और चढ़ावा चोरी प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। राम मंदिर के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए जल्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने ट्रस्ट की बैठक के बाद मीडिया को निर्णयों की जानकारी दी थी।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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