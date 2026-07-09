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चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू अैर सुभाष मंदिर से बाहर लाते थे चढ़ावा चोरी की रकम, ऐसे करते थे खेल

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि चढ़ावे की रकम को बाहर निकालने में पर सुभाष और चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू की मदद ली जाती थी। इनकी मद्द मिलने के कारण आरोपियों को किसी भी बात का डर नहीं रहता था।

चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू अैर सुभाष मंदिर से बाहर लाते थे चढ़ावा चोरी की रकम, ऐसे करते थे खेल

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए तीनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक कार, आभूषण और नकदी बरामद की है। बरामदगी आरोपियों के आवास और उनके बताए अन्य संभावित ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान हुई। राममंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस अब चोरी की पूरी साजिश और उसके तरीके का पर्दाफाश करने में जुटी है। जांच का सबसे अहम पहलू यह है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद चढ़ावे की रकम मंदिर परिसर से बाहर कैसे पहुंचाई जाती थी। इसी बिंदु पर पुलिस ने कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ किया। पूछताछ में आरोपी लवकुश, अनुकल्प और करुणेश ने बताया कि चढ़ावे की रकम को बाहर निकालने में पर सुभाष और चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू की मदद ली जाती थी। इनकी मद्द मिलने के कारण आरोपियों को किसी भी बात का डर नहीं रहता था।

जांच में सामने आया है कि शुरुआत में आरोपी संदेह से बचने के लिए कथित तौर पर थोड़ी-थोड़ी रकम बाहर निकालते थे। जब यह तरीका लगातार सफल होता गया और किसी स्तर पर रोक-टोक नहीं हुई, तो उनका मनोबल बढ़ता गया। इसके बाद बाहर ले जाई जाने वाली रकम की मात्रा भी धीरे-धीरे बढ़ाई जाने लगी।राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पाण्डेय को पुलिस ने 40 घंटे की कस्टडी रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ किया। इसी दौरान पुलिस टीम तीनों आरोपियों को लेकर उनके आवास पर पहुंची। यहां चोरी के धन से खरीदी गई एक कार, कुछ आभूषण और नकदी बरामद की गई। इसके अलावा पुलिस ने उन अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की, जहां आरोपियों के चोरी की रकम या अन्य साक्ष्य छिपाए जाने की आशंका थी।

तीनों आरोपियों की करीब एक वर्ष की मोबाइल चैट रिकवर

इससे पहले साइबर सेल ने तीनों आरोपियों की करीब एक वर्ष की मोबाइल चैट रिकवर कर उसका विस्तृत अध्ययन किया। इन चैट से करीब दो करोड़ रुपये की चोरी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे। पूछताछ के दौरान इन्हीं चैट को आरोपियों के सामने रखा गया और उनसे एक-एक बिंदु पर जवाब मांगा गया। इसके साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी आरोपियों को दिखाए, जिनमें कथित तौर पर चढ़ावा चोरी की पूरी कार्यप्रणाली दर्ज है। चैट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरी की संभावित रकम का आकलन किया और उसी के आधार पर आरोपियों से गहन पूछताछ की।

जांच का दायरा और बढ़ सकता

सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने कई ऐसे खुलासे किए हैं, जिनसे जांच का दायरा और बढ़ सकता है। इन बयानों के आधार पर पुलिस अब तथ्यों का सत्यापन कर रही है। जिन लोगों के नाम पूछताछ के दौरान सामने आए या जिनकी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई, उनसे भी पूछताछ की गई है। अब बरामदगी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर चढ़ावा चोरी की पूरी श्रृंखला को जोड़ने में मदद मिलेगी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की रकम कहां-कहां खर्च की गई, किन लोगों को उसका लाभ मिला और क्या इस पूरे प्रकरण में अन्य लोग भी शामिल थे।

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फर्जी रसीद से मिले अथवा खरीदे गए थे बरामद आभूषण

राममंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में बरामद किए गए आभूषणों की पड़ताल अब जांच का अहम हिस्सा बन गई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों के निशानदेही पर बरामद हुए आभूषण उन्होंने बाजार से खरीदे थे या फिर श्रद्धालुओं से कथित फर्जी रसीद के जरिए प्राप्त किए गए थे। अगर फर्जी रसीद के उपयोग करने का मामला सामने आता है, तो श्रद्धालुओं के द्वारा दी गई वस्तुओं की बरामदगी होने से यह मामला केवल चढ़ावे की चोरी तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में श्रद्धालुओं से कथित रूप से आभूषण लेने की पूरी प्रक्रिया, फर्जी रसीदों के इस्तेमाल और इसमें शामिल अन्य संभावित लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ जाएगी।

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मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस, टिन्नू सुभाष अथवा कोई अन्य

राममंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच अब उस व्यक्ति तक पहुंचने पर केंद्रित हो गई है, जिसे इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना जा सकता है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की साजिश का मुख्य सूत्रधार टिन्नू अथवा सुभाष थे अथवा दोनो किसी अन्य व्यक्ति के इशारे पर काम कर रहे थे। पुलिस को अब तक की पूछताछ में कई ऐसे संकेत मिले हैं, जिनसे यह संभावना जताई जा रही है कि चोरी की योजना केवल कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं थी। क्या पूरे नेटवर्क का संचालन पर्दे के पीछे बैठा कोई अन्य व्यक्ति कर रहा था, जिसने टिन्नू और सुभाष के माध्यम से वारदात को अंजाम दिलाया। पुलिस इसको लेकर साक्ष्य इकठ‌्ठा करने में जुटी है।

Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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