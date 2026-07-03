जेल जा सकते हैं चंपत राय, विनय कटियार का दावा, पीएम मोदी से आधी रात हुई बात

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अयोध्या के पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार ने कहा कि आने वाले समय में चंपत राय को भी जेल जाना पड़ सकता है। विनय कटियार ने दावा किया कि उनका पीएम मोदी से आधी रात में बात हुई थी।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अयोध्या के पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार ने कहा कि आने वाले समय में चंपत राय को भी जेल जाना पड़ सकता है। विनय कटियार ने दावा किया कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंदिर मामले पर बात हो रही है। आधी रात करीब डेढ़ बजे पीएम मोदी ने उनसे बात की और पूछा कि क्या होगा। विनय कटियार ने कहा कि यह साफ हो चुका है कि वहां पर गबन हुआ है। अभी तक हुई जांच में चोरी का खुलासा हो चुका है। विनय कटियार ने अनिल मिश्रा और विनोद राव को भी पूरी तरह दोषी बताया और चंपत राय के साथ ही इनके भी जेल जाने की आशंका जताई।

विनय कटियार को राम मंदिर आंदोलन का हीरो कहा जाता है। विनय कटियार ने कहा कि राम मंदिर चोरी के मामले में वह लगातार पीएम मोदी के संपर्क में हैं। पीएम मोदी ने रात करीब डेढ़-दो बजे बात की और पूछा कि अब क्या-क्या होगा। इस पर विनय कटियार ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए विनय कटियार ने कहा कि हम जब यहां आ गए तो देखा कि उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, विनोद राव सब लोग हैं। अभी किसी कारण से यह लोग थोड़ा बच गए हैं। जेल नहीं जा सके हैं। हो सकता है उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। विनय कटियार ने कहा कि राम मंदिर के लिए हम लोगों ने बलिदान दिया है। कितने लोगों ने जान दे दी है।

चंपत राय को कहा था भाग्य ठीक नहीं है चंपत राय को लेकर विनय कटियार ने कहा कि कुछ समय पहले वह मेरे घर के पीछे रहने आए थे। मैंने तब उनसे कहा था कि यहां कहां रहने चले आए हो। कारसेवकपुरम जाओ। अगर कुछ करना है तो मेरे घर पर चले आओ। उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। तब मैंने कहा था कि लगता है कि आपका भाग्य ठीक नहीं है।

विनोद राव सबसे बेकार आदमी विनय कटियार के अनुसार पीएम मोदी भी लगातार राम मंदिर के मामले पर नजरें लगाए हुए हैं। कटियार ने कहा कि गोपाल राव सबसे बेकार आदमी हैं। पता नहीं किसने उनको यहां भेजा है। हम एक दिन मंदिर चले गए तो गोपाल राव ने कहा कि आप किसकी अनुमति से यहां आए हैं। इस पर हम घर चले गए। एक घंटे बाद फोन कर उनसे कहा कि तुम यहां नहीं रहने वाले हो। जल्द दक्षिण चले जाओगे।