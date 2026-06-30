चंपत के करीबी टिन्नू को मिलता था चोरी का सबसे बड़ा हिस्सा, लेकिन बंदरबांट का खिलाड़ी कोई और?
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा हिस्सा चंपत राय के करीबी टिन्नू को मिलता था। जांच में यह भी सामने आया है कि रकम की बंदरबांट में प्रमुख भूमिका गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला की थी।
अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के मामले में एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं। चढ़ावे में हेराफेरी को लेकर एसआईटी और पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि रकम की बंदरबांट में प्रमुख भूमिका गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला की थी जबकि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी रहे आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को सबसे अधिक हिस्सा मिलता था। आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए रखे गए आरोपी अविनाश शुक्ला की मंदिर परिसर में चढ़ावे की गिनती के बाद बैंक तक पहुंचाने में अहम भूमिका रहती थी।
अब स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा आउटसोर्सिंग के कुछ अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि संदेह के घेरे में आए तीन बैंककर्मियों पर जल्द कानूनी शिकंजा कसेगा।
वही मुख्य एजेंट के रूप में काम करता था और संदेह के घेरे में अन्य आउटसोर्सिंग कर्मी भी उसके संपर्क में रहते थे। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास भी कर रही है कि आरोपितों ने बीते दो वर्षों में कहां और कितनी संपत्तियां जुटाई हैं। कुल कितनी रकम की हेराफेरी की गई, इसके आंकलन का भी प्रयास किया जा रहा है।
बरामद दस्तावेजों के आधार पर भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही
एसआईटी मामले में यह भी देख रही है कि पूरे प्रकरण में किस-किस स्तर पर लापरवाही हुई। भविष्य में सुरक्षा-व्यवस्था और चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर भी एसआईटी अपने सुझाव देगी। माना जा रहा है कि दो-तीन दिन में एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों व लापरवाही को लेकर भी जांच की गई है। पूरे मामले में पुलिस अब तक आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस आरोपितों के ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजों के आधार पर भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है।
आईटी विशेषज्ञों की मदद से हो रही पड़ताल
उधर, मिली जानकारी के अनुसार, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों में सात आरोपियों का बैंक खाता एसबीआई की अयोध्या शाखा में मौजूद हैं जबकि एक सुभाष श्रीवास्तव का खाता दूसरी जगह है। पुलिस टीम ने इन खातों में केवाईसी के लिए इस्तेमाल आधार कार्ड व पैन कार्ड को हासिल कर लिया है। इसी के आधार पर आईटी विशेषज्ञ की टीम जरूरी जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों ने बताया कि आईटी टीम आधार कार्ड को रन कराकर उससे सम्बन्धित सभी जानकारी ले। सकती है। इससे यह भी पता चलेगा कि एक आधार कार्ड पर सिम निकलवाए गये है। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर खाता खुलवाने में आधार कार्ड का प्रयोग हुआ या नहीं।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें