चंपत के करीबी टिन्नू को मिलता था चोरी का सबसे बड़ा हिस्सा, लेकिन बंदरबांट का खिलाड़ी कोई और?

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा हिस्सा चंपत राय के करीबी टिन्नू को मिलता था। जांच में यह भी सामने आया है कि रकम की बंदरबांट में प्रमुख भूमिका गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला की थी।

अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के मामले में एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं। चढ़ावे में हेराफेरी को लेकर एसआईटी और पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि रकम की बंदरबांट में प्रमुख भूमिका गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला की थी जबकि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी रहे आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को सबसे अधिक हिस्सा मिलता था। आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए रखे गए आरोपी अविनाश शुक्ला की मंदिर परिसर में चढ़ावे की गिनती के बाद बैंक तक पहुंचाने में अहम भूमिका रहती थी।

अब स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा आउटसोर्सिंग के कुछ अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि संदेह के घेरे में आए तीन बैंककर्मियों पर जल्द कानूनी शिकंजा कसेगा।

वही मुख्य एजेंट के रूप में काम करता था और संदेह के घेरे में अन्य आउटसोर्सिंग कर्मी भी उसके संपर्क में रहते थे। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास भी कर रही है कि आरोपितों ने बीते दो वर्षों में कहां और कितनी संपत्तियां जुटाई हैं। कुल कितनी रकम की हेराफेरी की गई, इसके आंकलन का भी प्रयास किया जा रहा है।

बरामद दस्तावेजों के आधार पर भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही एसआईटी मामले में यह भी देख रही है कि पूरे प्रकरण में किस-किस स्तर पर लापरवाही हुई। भविष्य में सुरक्षा-व्यवस्था और चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर भी एसआईटी अपने सुझाव देगी। माना जा रहा है कि दो-तीन दिन में एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों व लापरवाही को लेकर भी जांच की गई है। पूरे मामले में पुलिस अब तक आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस आरोपितों के ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजों के आधार पर भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है।