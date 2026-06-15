चंपत राय ने 3 करोड़ की नजूल जमीन 24 करोड़ में खरीदी? संजय सिंह ने लगाए 800% लूट के आरोप

Champat Rai and Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि 3 करोड़ रुपये मूल्य की नजूल जमीन 24 करोड़ रुपये में खरीदी गई। संजय सिंह ने इसे '800% की लूट' बताते हुए ट्रस्ट और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए।

Champat Rai and Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन को देखने वाले मुख्य ट्रस्ट, 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' के महासचिव चंपत राय को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सांसद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा- चंपत राय ने 3 करोड़ की नजूल जमीन को 24 करोड़ में खरीदा। सांसद के मुताबिक, प्रभु श्रीराम के नाम पर 800% की महालूट हुई है। संजय सिंह ने पुराने आरोप का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया, कैसे चंपत राय ने पहले पांच मिनट में 16.5 करोड़ का घोटाला किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने जमीन से जुड़े कागजात भी साझा किए हैं। जानिए संजय सिंह ने क्या आरोप लगाए हैं।

चंपत राय द्वार नजूल जमीन खरीदी गई, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा- "आज मैं महापाप से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। अयोध्या में जमीन है- डाटा संख्या 247, जमीन है-0.645 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश सरकार के उपजिला अधिकारी ने लिखकर दिया है कि यह एक नजूल जमीन है। 22-7-2024 को इसका सत्यापन किया गया था। आप सब जानते हैं कि नजूल जमीन की खरीद-फरोक्त नहीं की जा सकती, जब तक कि वो जमीन फ्री होल्ड न हो जाए।"

चंपत राय ने 2.89 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी संजय सिंह ने हमलावर होते हुए कहा- "इस जमीन को खरीदने के लिए चंदा-चोर चंपत राय पहुंच जाते हैं। योगी जी की सरकार इसकी कीमत 29286000 रुपये लगाती है।" संजय सिंह ने कहा- मान लीजिए इस जमीन को कोई 3 करोड़ में खरीदेगा। 4 करोड़ में खरीदेगा। अरे चलो 100 पर्सेंट मुनाफा लेकर 6 करोड़ में खरीद लो। चलो 12-15 करोड़ में खरीद लो। लेकिन ये तो बेइमानी की सारी हद पार कर गए। इस जमीन को चंपत राय ने 24 करोड़ रुपये में खरीदा।

जमीन किसने और किसे बेची, कौन थे गवाह? संजय सिंह ने बताया, इस जमीन को बेचने वाले का नाम है- महंत मुरली दास, चेला स्वर्गीय बाबा पूरन दास। इस जमीन को खरीदने वाले हैं- श्री राम जन्मभूमि के चंपत राय जी। ये महासचिव हैं। मुकेश दास जी और मिथिलेश्वर दास जी दो गवाह हैं। ये जमीन 2 अप्रैल 2024 को खरीदी गई। एसडीएम साहब द्वारा सत्यापित कॉपी 22-7-2024 को जारी किया गया। यानी इस भ्रष्टाचारी खरीद-फरोख्त के बाद भी उपजिलाअधिकारी इसे नजूल की जमीन बता रहे हैं।

चंपत राय ने 5 मिनट में किया था 16.5 करोड़ का घोटाला सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा- ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है। चंपत राय ने जमीन का घोटाला पहले भी किया था। तब मुझे ईडी पार्टी के लोगों ने बहुत गालियां दी थीं। उस वक्त भी मैंने बताया था कि 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से पांच मिनट के बाद 18.5 करोड़ इसी चंपत राय ने खरीदी थी। पांच मिनट में 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। तब ईडी पार्टी के लोग हमारे पीछे पड़ गए।