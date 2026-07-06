चंपत राय-अनिल मिश्र का इस्तीफा मंजूर, ट्रस्ट ने कहा- हमारे पास कोई और चारा नहीं; कृष्ण मोहन को जिम्मा

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और डॉ.अनिल मिश्र का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी गई है। 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने मीडिया को बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी।

Ram Mandir Controversy : अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान चोरी मामले की जांच-पड़ताल के बीच सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में आखिरकार महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ.अनिल मिश्र का इस्तीफा मंजूर हो गया। कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाकर राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। सोमवार को सुबह से अयोध्या पर देश भर के लोगों की नजरें टिकी हुई थीं। राम मंदिर दान चोरी प्रकरण के सामने आने के बाद से यह ट्रस्ट कार्यकारिणी की पहली बैठक थी। बैठक बाद इसके फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि हमें विशेष परिस्थितियों में 11 जुलाई की बजाए छह जुलाई को ही बैठक करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी की घटना हम सब लोगों के लिए लज्जाजनक है। हम सब इससे आहत हैं। किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने हैं।

उन्होंने कहा कि महासचिव चंपत राय ने बड़ी वेदना में अपना त्यागपत्र दिया है। अनिल राय का भी त्यागपत्र मिला है। इसे मान्य करना और न करना हमारे हाथ की बात नहीं थी। ट्रस्ट के संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही स्वीकृत माना जाता है इसलिए हम लोगों के सामने कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने खुद ही संविधान को पढ़कर हमें समझाया कि त्यागपत्र दे दिया है तो उसे स्वीकार करना, न करना आपके हाथ में नहीं है। इस तरह की परिस्थिति में हमने उसे स्वीकार कर लिया।

गोविंद देव गिरि ने कहा कि प्रसार माध्यमों में इस मामले को लेकर झूठ का प्रचार किया जा रहा है। तमाम अनर्गल बातें भी हो रही हैं। कहा जा रहा कि सिर्फ दान पात्र में ही चोरी नहीं हुई बल्कि जो कीमती वस्तुएं जैसे सोना जड़ित रामचरित मानस, कागभुसुंडी आदि कहां है? गोविंद देव गिरि ने कहा कि वे सभी चीजें सुरक्षित हैं और रजिस्टर में एक-एक चीज को दर्ज किया गया है। ऐसी 28 वस्तुओं का रजिस्टर हमारे पास है। उन्होंने बताया कि आप सभी लोगों को दिखाने के लिए वह रजिस्टर लाया भी गया है। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को ट्रस्ट की एक और बैठक होगी जिसमें नए न्यासियों का चयन होगा।

उन्होंने कहा कि चोरी तो चोरी है। एसआईटी और पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है। हम सबका भी दायित्व है कि चोर पकड़े जाएं। सारी बातें सामने आएं लेकिन इसको ढाल बनाकर जो देश भर में माहौल बनाया गया है वो ठीक नहीं। आज वे लोग हमें राम भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कारसेवकों पर गोलियां चलवाईं। राम के अस्तित्व को ही नकारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। हिंदू समाज में किसी प्रकार की फूट नहीं पड़नी चाहिए।