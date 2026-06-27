चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया या नहीं, सस्पेंस खत्म; ट्रस्ट ने किया कंफर्म
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। इस खबर की पुष्टि हो गई है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इसकी पुष्टि की है।
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। इस मामले में ट्रस्ट का पहला बयान सामने आया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले शुक्रवार को दिनभर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर मीडिया में छाई रही, लेकिन अब इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है।
राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के बीच शुक्रवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे की चर्चाएं पूरे दिन सोशल मीडिया, टेलीविजन चैनलों और आम जनमानस के बीच सुर्खियों में रहीं। हालांकि देर शाम तक इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। चंपत राय से इस संबंध में कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया था। रिकॉर्डेड संदेश छोड़ने के बावजूद उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिली था। आज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने दोनों के इस्तीफे की पुष्टि की है।
कारसेवकपुरम भी कल दिनभर इनकार करता रहा
शुक्रवार को कारसेवक पुरम स्थित चंपत राय के आवास भरत कुटी पर सेवादार सुबोध मिश्रा और अन्य सहयोगियों ने इस्तीफे की खबरों को खारिज कर दिया था। कारसेवकपुरम के सेवादार शिवदास सिंह ने भी इस्तीफे से इनकार किया था।
अब तो लगता है प्रचार माध्यम इस्तीफा लेकर ही मानेंगे: गोपाल राव ने दिया था बयान
राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में चर्चा में रहे ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने कहा, ‘प्रचार माध्यमों को देखकर अब तो ऐसा लगता है कि लोग इस्तीफा लेकर ही मानेंगे।’ उनके इस बयान से स्पष्ट है कि ट्रस्ट के भीतर इस्तीफे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। वहीं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी चंपत राय या डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबरों की पुष्टि नहीं की थी।
पूरे दिन अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले चंपत राय
श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के प्रमुख सेवादार व कारसेवक पुरम के व्यवस्था प्रभारी सुबोध मिश्र ने बताया कि चंपत जी भाई साहब पूरे दिन अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले हैं। हर तरफ उनके इस्तीफे की खबरों में कोई सत्यता नहीं हुई थी। उन्होंने उन सभी दावों को खारिज करते हुए कहा था कि यह भी कहा जा रहा है कि मणिराम दास छावनी जाकर अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के यहां जाकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है ऐसे में वो जब कक्ष से निकले ही नहीं तो इस्तीफा देने कौन गया। यह खबरें भ्रामक हैं। लेकिन आज इसकी पुष्टि हो गई है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें