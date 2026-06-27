चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया या नहीं, सस्पेंस खत्म; ट्रस्ट ने किया कंफर्म

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। इस खबर की पुष्टि हो गई है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इसकी पुष्टि की है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। इस मामले में ट्रस्ट का पहला बयान सामने आया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले शुक्रवार को दिनभर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर मीडिया में छाई रही, लेकिन अब इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है।

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के बीच शुक्रवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे की चर्चाएं पूरे दिन सोशल मीडिया, टेलीविजन चैनलों और आम जनमानस के बीच सुर्खियों में रहीं। हालांकि देर शाम तक इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। चंपत राय से इस संबंध में कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया था। रिकॉर्डेड संदेश छोड़ने के बावजूद उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिली था। आज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने दोनों के इस्तीफे की पुष्टि की है।

कारसेवकपुरम भी कल दिनभर इनकार करता रहा शुक्रवार को कारसेवक पुरम स्थित चंपत राय के आवास भरत कुटी पर सेवादार सुबोध मिश्रा और अन्य सहयोगियों ने इस्तीफे की खबरों को खारिज कर दिया था। कारसेवकपुरम के सेवादार शिवदास सिंह ने भी इस्तीफे से इनकार किया था।

अब तो लगता है प्रचार माध्यम इस्तीफा लेकर ही मानेंगे: गोपाल राव ने दिया था बयान राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में चर्चा में रहे ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने कहा, ‘प्रचार माध्यमों को देखकर अब तो ऐसा लगता है कि लोग इस्तीफा लेकर ही मानेंगे।’ उनके इस बयान से स्पष्ट है कि ट्रस्ट के भीतर इस्तीफे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। वहीं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी चंपत राय या डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबरों की पुष्टि नहीं की थी।