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दान की गिनती के तरीके अनिल और बैंक ने तय किए, उनके ही साइन थे; SIT को चंपत के कथित लेटर में दावा

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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राम मंदिर दान चोरी को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय का एसआईटी को लिखा गया एक कथित पत्र वायरल हो रहा है। इसमें चंपत राय ने कहा है कि अनिल मिश्रा और बैंक ने दान की गिनती के तरीके तय किए थे।

दान की गिनती के तरीके अनिल और बैंक ने तय किए, उनके ही साइन थे; SIT को चंपत के कथित लेटर में दावा

अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी के मामले में निशाने पर आने के बाद महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय का एसआईटी को लिखा एक कथित पत्र वायरल हो रहा है। पत्र में चंपत राय ने दान की गिनती को लेकर बनाए गए दिशा निर्देशों (SoP) पर अपने हस्ताक्षर होने से इनकार किया है। उन्होंने यह भी लिखा कि अनिल मिश्रा और बैंक ने दान के रुपयों की गिनती के तरीके तय किए थे। पिछले साल फरवरी में बनी इस SoP की उन्हें जानकारी पिछले ही महीने हुई है।

दान चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में गिनती के तरीकों को लेकर कई सवाल उठाए हैं। एसआईटी ने रिपोर्ट में चंपत राय का नाम तो नहीं लिखा लेकिन ट्रस्ट पर ही नियमों का पालन नहीं करने और नियमों को शिथिल करने का आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि इसी को लेकर चंपत राय ने एसआईटी को पत्र लिखा है।

चंपत राय ने क्या लिखा है

चंपत राय के कथित पत्र में लिखा है कि गणना प्रक्रिया के संबंध में एसआईटी के दस्तावेजों में एक कागज है। यह 6 फरवरी 2025 को गणना प्रक्रिया के लिए निर्धारित दिशा निर्देश (एसओपी) है। इस पर न्यासी डॉ. अनिल मिश्र और स्टेट बैंक आफ इंडिया अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्र के हस्ताक्षर हैं। इसमें लिखा है कि इसकी प्रतिलिपि महासचिव राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भेजी गई। मुझे तो इस पत्र की जानकारी 13 जून 2026 को अपने एकाउंट ऑफिस से हुई। इस पत्र से मैं सहमत नहीं हूं। मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

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मेरा इंतजार क्यों नहीं किया गया

पत्र में आगे लिखा है कि अगस्त 2020 से जून 2026 तक जितने भी अनुबंध हुए उन सभी पर केवल मेरे और संबंधित दूसरे पक्ष के प्रमुख अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। सवाल उठाया गया है कि गणना को लेकर बने दिशा निर्देश संबंधी पत्र पर मेरे हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए। अगर मैं अयोध्या में नहीं था तो प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी।

गणना में गड़बड़ी को लेकर एसआईटी ने क्या कहा है

दान की गणना को लेकर एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां पकड़ी हैं। कहा है कि ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए निजी संस्था एसआईएस से अनुबंध किया है। गणना कक्ष के ठीक बाहर एसआईएस का एक कर्मचारी तैनात रहता है। जिसका काम गणना प्रक्रिया की निगरानी करना है। ट्रस्ट ने इसका ठीक ढंग से अनुपालन नहीं किया है।

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एमओयू में बने तलाशी के नियम को किया गया शिथिल

एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के बीच फरवरी 2024 में हुए एमओयू में यह स्पष्ट था कि मंदिर परिसर में चढ़ावे की रकम की गणना और उसे बैंक ले जाए जाने के दौरान सुरक्षा प्रबंधों का दायित्व ट्रस्ट का होगा। ट्रस्ट के कर्मचारियों, पदाधिकारियों का दायित्व था कि एसआईएस के सुरक्षा कर्मियों से गणना कर्मियों के प्रवेश व निकासी के दौरान सघन तलाशी कराई जाए।

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ट्रस्ट और बैंक ने तलाशी से जुड़े निर्देश छह फरवरी 2025 को शिथिल कर दिए थे। पहले सहमति बनी थी कि गणना कक्ष में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षाकर्मियों द्वारा जांच की जाएगी। इस नियम को भी शिथिल किया गया और तलाशी की व्यवस्था में नियमित की जगह अचानक तलाशी का प्रावधान जोड़ा गया।

Yogesh Yadav

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Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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