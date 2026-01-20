माघ मेले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष पर हमला, सेवादारों के साथ मारपीट का आरोप

संक्षेप: माघ मेला में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी और उनके दो सेवादारों के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर एक आश्रम के लोगों ने रास्ता अवरुद्ध कर रखा था। रास्ता मांगने पर हमला कर घायल कर दिया गया।

माघ मेला में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी और उनके दो सेवादारों के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर रविवार को पीपा पुल नंबर दो के समीप एक आश्रम के लोगों ने रास्ता अवरुद्ध कर रखा था। रास्ता मांगने पर हमला कर घायल कर दिया गया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने झूंसी थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष ब्रहाचारी का कहना है कि मौनी अमावस्या पर वह कान्हा की प्रतिमा लेकर अनुयायियों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे। उन्हें मेला प्रशासन की ओर से 25 लोगों के साथ पीपा पुल नंबर दो से जाने की अनुमति दी गई थी लेकिन, पीपा पुल के समीप एक शिविर के कुछ लोग जाम लगाए हुए थे। आरोप है कि जब मार्ग देने का अनुरोध किया गया, तो अज्ञात व्यक्तियों ने गाली गलौज करते हुए हमला बोल दिया। हमले में आशुतोष ब्रह्मचारी, श्रीकृष्ण सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह व एक सेवादार घायल हो गए। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र के अस्पताल में इलाज कराया गया। झूंसी पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत मिली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

धर्म की आड़ में जाम लगवाने का आरोप श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर जानबूझकर जाम लगवाया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा कि जाम लगवाने वाले कोई और नहीं, बल्कि खुद को शंकराचार्य होने का दावा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई।