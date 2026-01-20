Hindustan Hindi News
माघ मेले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष पर हमला, सेवादारों के साथ मारपीट का आरोप

संक्षेप:

Jan 20, 2026 09:06 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
माघ मेला में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी और उनके दो सेवादारों के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर रविवार को पीपा पुल नंबर दो के समीप एक आश्रम के लोगों ने रास्ता अवरुद्ध कर रखा था। रास्ता मांगने पर हमला कर घायल कर दिया गया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने झूंसी थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष ब्रहाचारी का कहना है कि मौनी अमावस्या पर वह कान्हा की प्रतिमा लेकर अनुयायियों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे। उन्हें मेला प्रशासन की ओर से 25 लोगों के साथ पीपा पुल नंबर दो से जाने की अनुमति दी गई थी लेकिन, पीपा पुल के समीप एक शिविर के कुछ लोग जाम लगाए हुए थे। आरोप है कि जब मार्ग देने का अनुरोध किया गया, तो अज्ञात व्यक्तियों ने गाली गलौज करते हुए हमला बोल दिया। हमले में आशुतोष ब्रह्मचारी, श्रीकृष्ण सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह व एक सेवादार घायल हो गए। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र के अस्पताल में इलाज कराया गया। झूंसी पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत मिली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

धर्म की आड़ में जाम लगवाने का आरोप

श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर जानबूझकर जाम लगवाया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा कि जाम लगवाने वाले कोई और नहीं, बल्कि खुद को शंकराचार्य होने का दावा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई।

मेला से रहूंगा पर शिविर में नहीं करूंगा प्रवेश: शंकराचार्य

उधर, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सोमवार को ऐलान मीडिया के सामने किया कि वह माघ मेला में रहेंगे पर शिविर में नहीं जाएंगे। मौनी अमावस्या पर पालकी पर बैठकर संगम जाने से पुलिस के रोकने के विरोध में रविवार से मेला क्षेत्र के सेक्टर चार स्थित अपने शिविर के बाहर बैठे शंकराचार्य ने पत्रकारों से कहा कि भविष्य में भी वह मेला में तो आएंगे लेकिन शिविर में नहीं जाएंगे।

Prayagraj Prayagraj News Prayagraj Latest News
